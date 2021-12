Sport #VANRSL wint award met aparte versie van ‘The Masked Runner’ in Roeselare

De hashtag #sportersbelevenmeer is ondertussen de bekende slagzin van Sport Vlaanderen waarbij men mensen meer wil laten beleven voor, tijdens en na het sporten.

Jaarlijks stimuleert Sport Vlaanderen de steden en gemeenten om via vooraf bepaalde criteria initiatieven te organiseren of de huidige werking te optimaliseren. Tijdens een galashow op het einde van het jaar worden dan de winnaars per provincie verkozen en ontvangen zij de prestigieuze ‘#sportersbelevenmeer-award’.

Dit jaar werd er, door de coronapandemie, opnieuw een digitale show georganiseerd met gastpresentator Maarten Vangramberen. Stad Roeselare werd zonet bekroond met de award in de categorie ‘Gezinssport’ met het zomerinitiatief ‘The Masked Runner #VANRSL’. Een sportieve én Roeselaarse variant op het populaire tv-programma ‘The Masked Singer’ waar we met onze Stad terecht trots mogen op zijn. Het project werd verkozen tot het meest innovatieve en sportieve gezinsproject in West-Vlaanderen.

“Met The Masked Runner #VANRSL hebben we dubbel gescoord! Bij sportief, recreatief Roeselare én in West-Vlaanderen met de SBM-award in de categorie ‘gezinssport’”, aldus schepen José Debels

Gedurende de volledige zomervakantie verkende wekelijks een bekende Roeselarenaar volledig vermomd één van de acht permanente loop- en wandelroutes in de stad. Met tips die je kon verzamelen op pancartes langs elke route werd het mogelijk de verklede loper te ontmaskeren. Zo moest er o.a. steeds een rebus opgelost worden, was er een doe-opdracht die een link had met de gezochte persoon en was er een jeugdfoto te zien van die vermomde loper. Tot elke zondagavond 22 u. kon men het deelnameformulier via de site indienen om deel te nemen aan de wedstrijd. Deelnemers maakten kans op een coole goodiebag t.w.v. 75 euro. Op maandagmorgen werd dan het nieuwe filmpje gereleased en de winnaar van de vorige week bekend gemaakt. Met deze wedstrijd wou Sport #VANRSL de recent ontwikkelde loop- en wandelroutes promoten en gezinnen tijdens de vakantieperiode een sportieve activiteit voorschotelen.

Welke Roeselaarse bekenden werden er gestrikt voor dit initiatief?

Wielermanager Patrick Lefevere, winnares van de allereerste editie van het programma de ‘Beste Hobbykok van Vlaanderen’ Claudia Allemeersch, stichter van ‘Dovy Keukens’ Donald Muylle, zwemlegende Frederik Deburghgraeve, danskampioene en deelneemster aan ‘Belgium’s Got Talent’ Lana Verkest, actrice Machteld Ramoudt, topchef Tim Boury en burgemeester Kris Declercq.