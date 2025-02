Sport samen met je hond via WOOFCAMP: “Win-win voor beestje en baasje”

Hondencoach -en gedragsdeskundige An De Brabandere (39) van Let’s Dog It organiseert lessenreeksen WOOFCAMP, een bootcamp voor hond en baasje waarbij sport en spel centraal staan. Na een lessenreeks vorig jaar bij haar thuis in Oudekapelle, wil ze de volgende reeks organiseren op het strand van Oostduinkerke. Naast WOOFCAMP kan je ook eens met je hond naar de snuffeltuin.

An De Brabandere werkt als coördinator in Ganzenweide, het dierenasiel in Koksijde. “Daar draag ik zorg voor het welzijn van dieren en het functioneren van het asiel”, vertelt ze. Daarnaast is ze kynologisch instructeur en hondengedragsdeskundige. An startte vier jaar geleden in bijberoep met Let’s Dog It. “De dieren vormen een rode draad in mijn leven. Bij Let’s Dog It is er een gevarieerd aanbod. Er is een luik coaching. Daar luister ik naar het verhaal en kijken we wat er vastloopt. Daarna gaan we gericht tewerk om een oplossing te vinden voor de problematieken. We zorgen ervoor dat mens en hond elkaar terugvinden.”

Van daaruit is het innovatieve concept WOOFCAMP gegroeid. “Na een lange werkdag kan het soms als een verplichting aanvoelen om de hond nog uit te laten. Via WOOFCAMP kan je door sport en spel op een originele manier samen bewegen in buitenlucht. Het concept komt over vanuit Nederland via Marit Hendriksen. Momenteel ben ik de enige in West-Vlaanderen. Het is dus nog niet zo bekend en het moet nog wat ingeburgerd geraken. Zelf ben ik sportief aangelegd en ik wilde graag mijn passies voor sporten en honden combineren”, vertelt An.

“Via WOOFCAMP komt zowel de hond als het baasje in beweging, een win-winsituatie dus. Het is een unieke mix van sport en plezier. Het versterken van de band tussen hond en mens staat centraal, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. We doorbreken oude gedragspatronen en vormen nieuwe, positieve gewoonten. Alle honden vanaf tien maanden zijn welkom om deel te nemen.” Na een geslaagde lessenreeks bij An thuis wil ze binnenkort een nieuwe reeks starten en dit op een andere locatie: het strand van Oostduinkerke. “We mikken op een groep van zes tot tien personen. We willen het toegankelijk maken voor iedereen, ook voor minder mobiele en minder sportieve mensen. Het is een groepscursus, maar we doen wel maatwerk en gaan steeds in overleg wat de persoonlijke doelstellingen zijn.”

LessenreekS

De lessenreeks bestaat uit vijf lessen. “Per reeks is er een logische opbouw, zodat de oefeningen steeds makkelijker worden. Het thema wijzigt telkens. Zo heb je bijvoorbeeld het boeiende thema ‘energie’. Tijdens WOOFCAMP worden de honden aangelijnd aan een tuigje. Zo wordt hun nek niet belast en is er voldoende bewegingsruimte. Veiligheid staat steeds voorop. Mocht je interesse hebben, mag je zeker contact opnemen via het aanmeldingsformulier. Er volgt eerst nog een gesprek vooraleer je definitief inschrijft. De eerstvolgende lessenreeks start zaterdag 29 maart en dit voor vijf zaterdagen na elkaar, telkens van 9 tot 10 uur.”

An heeft zelf twee honden. “De ene hond hebben we al van sinds het een puppy was. De andere hond is een adoptiehond en die heeft een zware rugzak. Desondanks voel je de onvoorwaardelijke liefde en je bouwt een fantastische band op.”

Online cursus

Naast WOOFCAMP wil An zich de komende tijd nog verder specialiseren in online cursussen. “De DOGAMIENTJES is een al bestaande online inspiratiecursus, voor wie wil ontdekken hoe ze hun hond met kennis en liefde kunnen begeleiden. Dit is voor een jaar en het zit elke dinsdag in de mailbox. Bijkomend ben ik aan een online cursus aan het werken, met unieke live ontmoetingen. Een cursus over alles wat je moet weten voor en over je hond. Ik geloof dat we veel meer kunnen doen met de signalen die onze honden ons geven dan we vaak beseffen. Door de oorzaak van problemen aan te pakken, vergroten we het bewustzijn en voorkomen we dat we enkel de symptomen bestrijden.”

Een ander deel van hun aanbod is de snuffeltuin. “Van april tot de herfstvakantie kan je bij ons dit stukje paradijs afhuren. Het is een privé-tuin waar de neus en de andere zintuigen van de hond zijn werk doen en dit in een veilige en rustige omgeving. De hond kan op eigen tempo de tuin ontdekken. Natuurlijk gedrag wordt gestimuleerd en zo zal je viervoeter tot rust komen.”

Info: www.letsdogit.be en an@letsdogit.be