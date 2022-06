Sport mee voor kinderlach met Miles for Kloensmiles in Roeselare

Sporten saai? Niet als het aan Kloen ligt. Op zondag 3 juli kan je fietsen, lopen, zwemmen, wandelen, kajakken en/of padellen voor de lach van een ziek kind.

Het totaalspektakel Clowntown is nog maar net voorbij of daar is Kloen al met het volgende initiatief ‘Miles for Kloensmiles’. “Op zondag 3 juli willen we zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen”, vertelt Geert Deraeve, bezieler van Kloen. “Groot en klein, de geoefende sporter, de recreant en de G-sporter, iedereen is welkom.”

Instructeurs voorzien

Verschillende sportverenigingen slaan de handen in elkaar en stellen hun infrastructuur open voor het goede doel. “In het Izegemse zwembad De Krekel kan je baantjes trekken en in Tennis & Padel Rumbeke leer je tegen een balletje slaan. Lopen gebeurt in het Stedelijk sportstadion in Roeselare en de wandelaars verzamelen aan ‘t Muzenestje. Fietsers starten aan De Zilverlink in Rumbeke en wie wil kajakken, begeeft zich naar de Beurtkaai 1.”

Het doel is simpel: met z’n allen zoveel mogelijk miles bijeen sporten in een of meerdere disciplines en zo geld inzamelen voor het goede doel. “Iedereen beslist hoeveel hij sport, maar we voorzien wel een prijs voor de sportiefste man, vrouw, -12-jarige en G-sporter. Het bewegen gebeurt op eigen houtje, maar elke sportclub voorziet een geoefende instructeur om te begeleiden waar nodig. En uiteraard zijn wij van Kloen er voor de nodige animatie.”

Afterparty

Zoals het Kloen betaamt, gaat het inschrijvingsgeld naar initiatieven die een lach op het gezicht van zieke kinderen toveren. “Maar ook de deelnemers zijn winnaars”, weet Geert. “Aan het inschrijvingsgeld zijn waardebonnen gekoppeld waarmee je niet alleen een fikse korting krijgt bij aankoop van een Kloenpuzzel, maar ook kans maakt op een gratis ontbijt krijgt in het Mercure Hotel Roeselare, een gratis ticket voor Bellewaerde en nog veel meer.”

Alle prijzen worden uitgereikt tijdens de afterparty op zaterdag 9 juli vanaf 19 uur in Sporthal Tennis- en Padelclub in Rumbeke. “We voorzien een speeldorp en een verrassingsoptreden. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Misschien is het wel de ideale gelegenheid voor een jeugdbeweging of sportclub om de vakantie in stijl in te zetten!”

Wie zijn beste beentje wil voorzetten voor het goede doel kan zich inschrijven via www.milesforkloensmiles.be. Deelnemen kost 16 euro per discipline, kinderen jonger dan 12 betalen 8 euro per discipline. De opbrengst gaat naar de kindgerichte goede doelen van Kloen, de G-sport en de meewerkende sportclubs.

Meer informatie op www.kloen.be of info@kloen.be