Sport Harelbeke haalt verschillende olympiërs naar de stad: “Blikken terug op de voorbije sportjaren, maar kijken ook vooruit”

Sport Harelbeke sluit het sportjaar af met een stunt. Ze halen drie olympiërs en een batterij topsporters naar de stad op woensdag 27 november in CC Het Spoor.

Op 27 november zakken olympiërs Oshin Derieuw en Noa Kuavita af naar de Peter Benoitstad. Ook Red Lion en goudenmedaillewinnaar van 2021, Arthur Desloover, komt vertellen over het succesverhaal en de ontgoochelingen van de Lions. Local hero Yves Lampaert blikt terug op zijn overwinning in de Tour de France en ook Jelle Wallays zal aanwezig zijn. “Jelle heeft trouwens een speciale aankondiging te doen”, zegt diensthoofd Sport Michaël Vannieuwenhuyze.

Unieke kans

De show wordt aan elkaar gepraat door Sammy Neyrinck van VRT/Sporza. “Met een aantal beelden blikken we terug op de voorbije sportjaren, maar we kijken ook vooruit naar het komende jaar”, aldus Michaël. De sporttalkshow vindt plaats in CC Het Spoor en start om 19.15 uur stipt. Vanaf 19 uur ben je welkom. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig, maar wil je zeker zijn van een zitplaats, stuur dan een e-mail naar sport@harelbeke.be. “We hopen op een massale aanwezigheid van onze inwoners”, zegt schepen van Sport Dominique Windels. “Het belooft een zeer interessante avond te worden. Een unieke kans voor de Harelbekenaren om een talkshow met zoveel olympiërs en topsporters mee te maken.”