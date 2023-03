Sport- en recreatiecentrum Haneveld in De Haan krijgt ledverlichting

Het gemeentebestuur van De Haan investeerde in nieuwe, duurzame ledverlichting voor het sport- en recreatiecentrum Haneveld.

Deze nieuwe ledverlichting verbruikt niet alleen veel minder maar is daarnaast ook dimbaar, wat zorgt voor nog meer energiebesparing en minder hinder voor de buren. “De sportverenigingen kunnen de lichten niet enkel manueel, maar ook via een app aansturen”, zegt schepen voor Duurzaamheid en Sport Hilde Dhont. De Finse looppiste in Haneveld werd al verlicht met led. “Binnenkort wordt de verlichting binnenin de sporthal systematisch vervangen, en ook in het Wielingenbad wordt de verlichting binnenkort verled”, aldus schepen Dhont.

Duurzaam beleid stimuleren is een van de belangrijke strategische doelstellingen in het meerjarenplan van de gemeente. Andere duurzame initiatieven zijn bijvoorbeeld het vergroenen van het gemeentelijk wagenpark, het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen en de omschakeling naar led bij openbare verlichting. En ook de gemeentelijke sportinfrastructuur wordt dus duurzamer.