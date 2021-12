Sport- en Cultuurcentrum Varsenare blijft open tijdens verbouwingen

Begin volgend jaar krijgt het Sport- en Cultuurcentrum Hof ter Straeten in Varsenare een forse renovatiebeurt, met een prijskaartje van ruim vijf miljoen euro. Zowat alle publieksruimtes worden aangepakt, maar dankzij de fasering maakt schepen van Sport Geert Depree zich sterk dat het gebouw openblijft.

“De toegang, cafetaria, bibliotheek en aanpalende cultuurlokalen worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Bovendien worden alle kleedkamers van de sporthal maar ook deze van de voetbal- en krachtbalclub te vernieuwd”, vertelt schepen van Sport Geert Depree.

“Bij het oorspronkelijke gebouw worden ook alle technieken vernieuwd. Er wordt ook een nieuwe fietsparking voorzien waarbij de fietsen overdekt kunnen staan in een zone met camerabewaking. Daarnaast voorzien we ook de bouw van een bijkomende polyvalente zaal waar onder meer ook de petanque indoor zal kunnen doorgaan.”

Zonnepanelen

“De theaterzaal blijft behouden met vervanging van de verwarmingsketel en aankoppeling van de andere technieken aan het gebouw beheersysteem. De gelijkvloerse cultuurlokalen worden tot aan de nooduitgang cultuur mee opgenomen in de afbraak. De cultuurlokalen op de benedenverdieping worden een stukje uitgebouwd tot aan de luifel die nu de gevechtsportzaal en de cultuurlokalen verbindt. De gevechtsportzaal wordt op deze manier ook aan het centrum gekoppeld.”

“Alle technieken worden vernieuwd en inpandig voorzien op verdieping. Er komt een zogenaamd BEO-veld (boorgatenergieopslag) met geothermische boringen voor de verwarming van het gebouw met warmtepompen. Er worden ook zonnepanelen voorzien.”

Anderhalf jaar werken

Aan de werken hangt een prijskaartje van 5,2 miljoen euro, waarbij vooral het verwarmingssysteem een dure investering is. De werken starten in het voorjaar van 2022 en zullen in totaal anderhalf jaar in beslag nemen. Toch maakt de schepen zich sterk dat de bezoeker altijd terecht zal kunnen in het complex.

“Het SPC wordt niet gesloten tijdens de werken. Er wordt een pop-upingang voorzien langs de dreef zodat alle sportzalen beschikbaar blijven. Voor de vergaderingen en andere activiteiten zullen individueel oplossingen moeten gezocht worden. Indien het niet ter plaatse kan doorgaan, kan ook uitgeweken worden naar andere centra.”

Duurzaam complex

Pieter-Jan Hallemeersch van Groen stelt zich toch vragen bij de kostprijs. “De discussie gaat niet over de opwaardering van het SPC an sich, maar over de meerkost door de installatie van een geothermisch verwarmingssysteem. Geothermie is een interessante en vrij groene technologie waar we in Vlaanderen mogelijkheden zien voor de verwarming van grote gebouwen.”

“De vraag of het SPC wel voldoende groot is om deze technologie efficiënt in te zetten, kan niet beantwoord worden aangezien er geen studie is uitgevoerd. Men gaat nogal vlot mee met wat de aannemers voorstellen terwijl er niet wordt uitgekeken naar eventuele alternatieven. Een grondige verbouwing van het complex vereist een goede voorbereiding en planning om tot een modern en duurzaam sportcomplex te komen. (PA)