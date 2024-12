Sporen van menselijke activiteiten uit de negende eeuw gevonden op bouwwerf in de Oude Burg in Brugge

Bij de voorbereidingen voor het bouwproject “De Gilde” in het hart van Brugge is een bijzonder archeologisch onderzoek uitgevoerd door Raakvlak. De resultaten zijn ronduit fascinerend: sporen van menselijke activiteit en ambachtelijke bedrijvigheid uit de negende tot de veertiende eeuw kwamen aan het licht. Het project toont aan dat modern bouwen hand in hand kan gaan met het respecteren en onthullen van ons archeologisch erfgoed.

Het bouwproject, ontwikkeld door Community Building, bevindt zich in de historische kern van Brugge, een locatie die sinds de middeleeuwen deel uitmaakt van de stedelijke ontwikkeling. Hoewel er door de eeuwen heen veel veranderingen hebben plaatsgevonden, zijn delen van de bodem in de Oude Burg in Brugge verrassend goed intact gebleven.

“De archeologische opgravingen brachten onder andere muurresten, grachten en organisch rijke lagen aan het licht. Deze vondsten vertellen ons meer over hoe onze voorouders hier leefden en werkten.”, zegt Dieter Verwerft, archeoloog bij Raakvlak.

Ambachtelijke bedrijvigheid

De sporen die werden aangetroffen, zoals bewerkt leer, wetstenen, aardewerk en botresten, wijzen op een rijke geschiedenis van ambachtelijke productie. Het vermoeden bestaat dat op deze plek leerbewerking plaatsvond, een activiteit die kenmerkend was voor het Brugge van die tijd. Deze ontdekkingen sluiten aan bij eerder beperkt beschikbare gegevens over de vroeg- en volmiddeleeuwse bewoningskernen van de stad.

Een van de eeuwenoude vondsten. © gf

De archeologische restanten bevinden zich op een zandrug, een droge en strategische plek die in de vroege stadsontwikkeling aantrekkelijk was voor bewoning en bedrijvigheid. De hoge organische fractie in de vondsten wijst bovendien op een uitstekende bewaring, waardoor ze waardevolle informatie bieden over het dagelijkse leven in het middeleeuwse Brugge.

Een brug tussen verleden en toekomst

Het archeologisch onderzoek benadrukt het historische belang van deze locatie, die niet alleen de middeleeuwse stadsgeschiedenis in kaart brengt, maar ook inzichten biedt in de socio-economische en culturele ontwikkelingen van Brugge in die periode. “Met dit bouwproject slaan we een brug tussen het rijke verleden en een duurzame toekomst.”, zegt Pieter Declerck, bestuurder bij CBQ en bouwheer van dit project.

“We zijn trots dat ons project niet alleen bijdraagt aan de herontwikkeling van Brugge, maar ook een schat aan historische kennis ontsluit,” zegt de bestuurder bij CBQ. “De samenwerking met archeologen heeft ons opnieuw doen beseffen hoe uniek Brugge is als stad, waar geschiedenis en moderne ontwikkeling elkaar ontmoeten.”

Een duurzame visie op stadsontwikkeling

Het bouwproject “De Gilde” legt niet alleen de focus op hoogwaardige en toekomstgerichte architectuur, maar ook op respect voor het verleden. Door het archeologisch onderzoek zorgvuldig te integreren in de bouwvoorbereidingen, krijgen deze historische vondsten de aandacht die ze verdienen. De resultaten zullen bovendien verder onderzocht en gedeeld worden, zodat ook toekomstige generaties kunnen leren van dit unieke bodemarchief.

De samenwerking tussen Community Building en Raakvlak onderstreept volgens Pieter Declerck hoe historisch erfgoed en moderne stadsontwikkeling elkaar kunnen versterken: “Brugge heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen in de Europese geschiedenis, en met dit project draagt Community Building bij aan het voortzetten van dat verhaal. Historisch erfgoed krijgt hier een nieuw leven, terwijl de site wordt herontwikkeld tot een moderne, dynamische plek die past bij het Brugge van de 21e eeuw.

Info: www.degildebrugge.be