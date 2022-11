Spoorovergang Sint-Henricus met sluiting bedreigd?

Raadslid Sandy Vanparys (CD&V) uitte tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van vorige maandag haar bezorgdheid over mogelijke plannen van Infrabel om de spoorwegovergang te sluiten ter hoogte van het kruispunt van de Bakvoordestraat met de Rijksweg op de wijk Sint-Henricus.

“Verschillende landbouwers hebben een mail van Infrabel ontvangen om een enquête in te vullen over het gebruik van de spoorwegovergangen in de omgeving van Sint-Henricus”, aldus het raadslid. “Infrabel schrijft dat het ernaar streeft om zoveel mogelijk overwegen op het spoorwegnet te vervangen door een mobiliteitsalternatief. De enquête op zich was overigens erg gebruiksonvriendelijk.”

Sint-Henricus niet afsluiten van Torhout

“De spoorwegovergang ter hoogte van de Bakvoordestraat is een cruciale ontsluiting”, vervolgde Sandy. “Hij maakt deel uit van een belangrijke fietsroute, onder meer voor de schoolgaande jeugd. Voorts zou heel wat professioneel vervoer bij een opheffing van de overweg verplicht worden om ver om te rijden, grotendeels langs landelijke wegen. Ook het landbouwverkeer zou veel ruimere afstanden moeten afleggen. Het sluiten van de spoorwegovergang zou er bovendien voor zorgen dat de wijk Sint-Henricus volledig afgesloten wordt van Torhout en enkel nog bereikbaar is via het grondgebied van Lichtervelde of Kortemark. Laat het duidelijk zijn: de sluiting zou allerminst getuigen van gezond boerenverstand.”

“In hoeverre is het stadsbestuur betrokken bij deze problematiek? Hoe concreet zijn de plannen al? Het kan geenszins de bedoeling zijn om voor voldongen feiten geplaatst te worden.”

Stadsbestuur vierkant tegen sluiting overweg

“Wij zijn alvast vierkant tegen een mogelijke sluiting van de genoemde spoorwegovergang”, zei schepen Hans Blomme (CD&V). “Dat zullen we Infrabel duidelijk laten weten. Ik ga ervan uit dat die sluiting er niet komt. We zullen onze bezorgdheden in elk geval meedelen.”

Ook burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) denkt niet dat de spoorwegovergang ooit zal dichtgaan. “Dat kan bijna niet”, zei hij in de wandelgangen. “Zoiets zou compleet onrealistisch zijn. Anders is Infrabel compleet het noorden kwijt.”