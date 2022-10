Spoorlijn tussen Lichtervelde en Tielt dicht door breuk in bovenleiding

Er kunnen dinsdag net voor de middag geen treinen rijden op de spoorlijn tussen Lichtervelde en Tielt (lijn 73), omdat er een breuk is in de bovenleiding. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

De lijn is momenteel in beide richtingen gesloten. Het treinverkeer zal worden omgeleid via Kortrijk en spoorwegmaatschappij NMBS zal vervangbussen inleggen tussen Lichtervelde en Deinze.

Er zijn ploegen van Infrabel ter plaatse.