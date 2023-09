Spookhuis in voormalige school

Na drie keer in Beselare en drie jaar geleden in een gewezen hotel op het Colaertplein in Ieper, is theatergezelschap vzw Daementia met een Halloween-doorloopspookhuis terug van weggeweest. Afspraak voor The Puppet Show eind oktober en begin november, in de voormalige gemeenteschool in het begin van de Canadalaan in Passendale.

Het theatergezelschap belooft een nooit eerder vertoond en levensecht marionettenspektakel, waarin elke bezoeker een rol krijgt toebedeeld. “Licht uit, spot aan: pas dan gaan de poppen aan het dansen…”, licht Sam Clauw een tipje van de sluier. “Na vier geslaagde edities gaan twintig acteurs gedurende vier avonden ‘het beste’ van zichzelf geven. De bezoekers worden in groepjes van 4 à 6 door 250 meter duistere wandelgangen en kamers geleid.”

De broers Sam en Tom Clauw en Bjorn Deruyter namen het initiatief voor Daementia. In 2016 openden ze voor het eerst een spookhuis, in Beselare. Aanvankelijk in twee leegstaande woningen in de Oude Kortrijkstraat. Nadat een van die huizen werd afgebroken, moest het trio op zoek naar een andere locatie. Ze belandden in een woning in de Geluwestraat, maar ook dat spookhuis ging tegen de vlakte, voor de bouw van een appartementsgebouw. Hun zoektocht naar een nieuwe locatie verliep bijzonder moeizaam. “We zochten een passende locatie binnen de grenzen van Beselare. Bijvoorbeeld een leegstaand pand of een (deel van een) loods. Uiteindelijk zijn we, met medewerking van het gemeentebestuur van Zonnebeke, beland in Passendale.”

Hun act wint steeds meer aan populariteit. In Beselare mochten ze 2.500 bezoekers verwelkomen, in Ieper zelfs bijna 5.400.

De vier speeldata zijn vrijdag 27, zaterdag 28, dinsdag 31 oktober, en vrijdag 3 november. Het doorloopspookhuis gaat telkens open om 19 uur, de wachtrij sluit om middernacht. Reserveren hoeft niet: je komt af wanneer je er klaar voor bent. “Inkomtickets zijn enkel aan de deur verkrijgbaar en kosten 8 euro per persoon”, vertelt Sam. “Door de aanwezigheid van trappen en nauwe gangen is het gebouw helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.”

Wil je meespelen?

De organisatoren zijn nog op zoek naar decoratie, zoals poppenkasten – die mankementen mogen vertonen – en oude poppen. Ook acteurs vanaf 18 jaar zijn welkom. “Voor wie ervan houdt om anderen de stuipen op het lijf te jagen, is dit een uitgelezen kans. Meld je aan als acteur en word een deel van ons bangelijk horrorverhaal.” (EDB)