Spontane stakingsactie bij IVBO: aantal ophaalrondes in Brugge, Oostkamp en Zedelgem nog niet afgewerkt

Door een spontane stakingsactie van enkele ophalers zijn er op donderdagochtend 26 december slechts vijf ophaalploegen van het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland (IVBO) uitgereden. Hierdoor zullen een aantal ophaalrondes in Brugge, Oostkamp en Zedelgem niet (tijdig) afgewerkt worden.

Op donderdag 26 december moest normaal gezien PMD, papier en karton opgehaald worden in Zuid-Assebroek, in Noord-Assebroek en Sint-Kruis, Sint-Jozef, Sint-Pieters, Koolkerke, Dudzele en Lissewege gaat het om rest en gft-afval. Sint-Michiels en Sint-Andries hebben de ophaling van grof huisvuil.

80 procent

In Oostkamp zijn er op donderdag ophalingen van rest en gft-afval, in Zedelgem PMD, papier en karton. De directie van IVBO is momenteel in onderhandeling met de stakende arbeiders en hoopt om in de loop van de dag nog enkele extra afvalteams te laten uitrijden.

Volgens de communicatiedienst van IVBO zijn 80 procent van de ophaalploegen pas deze middag uitgereden. De uitgereden afvalteams proberen nog zoveel mogelijk van hun voorziene rondes af te werken. “We kunnen nu nog helaas niet zeggen welke straten en sectoren al dan niet afgewerkt zullen worden. Dit hangt af van de hoeveelheid aangeboden afval en de vlotheid van ophaling”, luidt de mededeling.

Minou Esquenet, voorzitter van IVBO, stelt: “Het zijn voor onze ophalers drukke werkdagen tussen de vele feestdagen door. Er leefden wat zorgen allerhande, voornamelijk over communicatie en inspraak. De meeste arbeiders zijn ondertussen opnieuw aan de slag.”

Statuut

De ophalers gingen in staking omdat er onduidelijkheid is over hun rechtspositie, omdat IVBO net als vele andere intercommunales zijn statuten aan het aanpassen is. “Het gaat om een misverstand, want de vakbonden hebben de rechtspositieregeling goedgekeurd”, aldus de communicatieverantwoordelijke.

“Werd je afval op het einde van de dag niet opgehaald? Neem het aangeboden afval dan terug binnen en bied die op een volgende ophaaldatum opnieuw aan. Zo wordt zoveel mogelijk waaivuil vermeden in je omgeving”, luidt het advies van IVBO. Maar de intercommunale maakt zich sterk dat het meeste afval tegen donderdagavond zal opgehaald zijn.