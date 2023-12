Spontane staking bij Brugse sluiswachters: geen enkel schip kan ringvaart in

Maandagochtend is er een staking uitgebroken bij de personeelsleden van de Vlaamse Waterweg, waardoor de binnenscheepsvaart stil ligt. Dat is het geval in Oudenaarde, Evergem, Wevelgem en Brugge.

In Brugge zijn de sluiswachters en de bedieners van de bruggen maandagochtend in staking gegaan. Geen enkel binnenschip kan de Brugse ringvaart in. Voor het autoverkeer is er geen hinder: de bruggen in en uit de stad zijn niet opgehaald.

Statuut

De reden voor de staking is het nieuwe statuut van het overheidspersoneel. Voor de vakbonden is het onaanvaardbaar dat er geen statutair personeel meer kan benoemd worden en dat nieuwe personeelsleden meer zouden gaan verdienen. De regering beraadt zich momenteel over de invoering van dat nieuw statuut.