Sponsortocht voor de slachtoffers van de aardbevingen

De leerlingen en leerkrachten van Prizma Basisschool Heilige Familie gingen vandaag allemaal wandelen voor het goede doel. De school stippelde wandeltochten uit voor alle leerlingen en die lieten zich op hun beurt sponsoren. De opbrengst gaat integraal naar de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

De leerlingen en leerkrachten van Prizma Basisschool Heilige Familie op de Bosmolens trokken vandaag hun wandelschoenen aan. Allemaal trokken ze erop uit voor een sponsortocht onder de noemer ‘Maart heeft veel in zijn Mars’. “Het leed van de mensen in Turkije en Syrië laat niemand onberoerd en daarom wilden we als school iets ondernemen. Onze leerlingen kregen op voorhand een sponsorkaart mee naar huis. We vroegen hen om aan familie, kennissen en vrienden sponsoring te vragen voor onze tocht.” legt Kathleen Verhaeghe van de school uit.

“Afgelopen dinsdag verzamelden we alle sponsorkaarten. Als leerkrachten krijgen we regelmatig vragen van leerlingen als er iets gebeurt in de wereld. Dat was bij de aardbevingen zeker ook het geval. We zijn blij dat we samen met onze leerlingen ons steentje kunnen bijdragen.”

Mars

De leerlingen gingen vandaag allemaal op pad voor een tocht. “We hadden vier verschillende tochten in petto naargelang de leeftijd van de leerlingen. Elke wandeling had een andere tussenstop waar de leerlingen een kleine Mars kregen als aanmoediging. We hadden een hele leuke dag. Het weer zat mee en we hadden er allemaal zin in.”

Deze middag werd dan het bedrag bekend gemaakt dat de leerlingen ophaalden met hun sponsortocht. De school haalde niet minder dan 6885,62 euro op, een prachtig bedrag. Schepen Kurt Himpe (N-VA) was bijzonder enthousiast en prees de leerlingen met de gemaakte inspanningen. Het bedrag gaat nu integraal naar de slachtoffers van de aardbevingen.