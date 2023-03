Sponsortocht tegen darmkanker is een succes: “Elien zou trots geweest zijn”

Op 4 februari was het al een jaar geleden dat Elien Holvoet overleed aan de gevolgen van darmkanker. Elien was pas 29, verpleegkundige en woonde in Lichtervelde, maar was afkomstig uit de Koutermolenstraat in Kortemark. Haar broer Peter richtte een fonds op dat al snel zijn doel bereikte.

“We wensen iedereen uitdrukkelijk te bedanken die zijn of haar steentje bijdroeg”, aldus Bart Holvoet en Dorine Cappelle, de ouders van Elien. “Je kind verliezen aan zo’n ziekte is verschrikkelijk en het gemis van onze dochter zal altijd blijven. Toch is het een kleine troost te zien dat er in totaal al meer dan 25.000 euro werd opgehaald ten voordele van de vzw Stop Darmkanker. Wij hoeven helemaal niet in de spotlights te staan, maar we willen veel liever dat deze actie in de kijker wordt gezet. Onlangs ondernamen twee collega’s van Elien een gesponsorde staptocht langs de vestigingen van AZ Delta. Verpleegsters Sien Dewulf en Saar Borloo stapten van Menen via Rumbeke naar Torhout.”

Darmwandel

“Ze deden dit op 4 februari en dat was de dag waarop Elien precies 1 jaar overleden was. Maar het was die dag ook net Wereldkankerdag. Hun actie, die de naam Darmwandel kreeg, bracht maar liefst 5.225 euro sponsoring in het laatje. Dat geld gaat allemaal naar de vzw Stop Darmkanker, die werd opgericht in 2012 door dokter Luc Colemont. Ook hij was geweldig trots op dit initiatief. Mensen kunnen nog steeds hun steentje bijdragen, want elke euro telt in de strijd tegen deze vreselijke ziekte. Het is een druppel op een hete plaat, maar we weten zeker dat Elien ongelooflijk trots zou geweest zijn dat haar collega’s dit verwezenlijkt hebben”, besluit vader Bart. (JD)

Storten kan nog steeds via https://acties.stopdarmkanker.be/fundraisers/elienholvoet