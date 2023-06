Sponsorloop 11de Bataljon Genie van Burcht naar de Kleine Dennen in Knokke-Heist

Het 11de Bataljon Genie is een militaire eenheid, gekazerneerd in Burcht. Deze eenheid voert reeds jarenlang het peterschap over vier zorginstellingen waaronder vzw De Kleine Dennen in Knokke-Heist. Andere zorginstellingen zijn vzw De Buidtelberg (Houthalen), vzw De Triangel (Lievegem) en vzw Spoor 56 cluster Sint-Carolus (Sint-Niklaas).

Met het opnemen van het peterschap verbindt de eenheid zich ertoe om deze vier instellingen te ondersteunen op praktisch en financieel vlak.

Het 11de Bataljon Genie werd opgericht in 1948 en viert dit jaar zijn 75ste verjaardag. Omwille van deze gelegenheid organiseert de eenheid, in samenwerking met de vier peterinstellingen, een sponsorloop. Op dinsdag 20 juni zullen vier ultralopers vertrekken vanuit de kazerne in Burcht, elk met één van de vier instellingen als bestemming, waar zij rond 14 uur verwacht worden. De ultralopers worden tijdens de laatste kilometers van hun tocht vergezeld door medewerkers en/of bewoners van de zorginstelling.

In Knokke-Heist zullen de lopers door het gloednieuwe gebouw van de Kleine Dennen lopen dat op donderdag 29 juni officieel wordt ingehuldigd. De hele tocht zal te volgen zijn via de Facebookpagina van het 11de Bataljon Genie. Je kan sponsoren voor een onbeperkt aantal kilometers aan 1 euro per kilometer op het rekeningnummer BE50 0016 5239 6818 met vermelding ‘sponsorloop’. Alle opbrengsten worden verdeeld onder de vier peterinstellingen.