Spinningmarathon voor Kinderkansenfonds

In fitnesscentrum Vip Fit kwamen zo’n twintig teams bijeen voor een leuke spinningmarathon. Met vier deelnemers per team probeerden ze zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Wetende dat het inschrijvingsgeld 300 euro per team was, bracht de actie een mooie som op voor het Kinderkansenfonds. Dat is een initiatief van Rotary Gistel om kinderen in kansarmoede te steunen. “Ons initiatief was toe aan een derde editie. De meeste teams namen opnieuw deel, maar elke keer mogen we ook nieuwe deelnemers verwelkomen”, aldus Koen Vandenberghe van Rotary Gistel. “Behalve een actie voor het goede doel, is dit ook gewoonweg een sfeervol gebeuren.” (TVA/ foto PM)