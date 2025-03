Spinningmarathon brengt 1.850 euro op voor Child Focus: “Jaarlijks 22.000 oproepen”

Niets dan tevreden gezichten bij de overhandiging van de cheque met de opbrengst van de spinningmarathon in Eernegem aan Child Focus. Marino Cobbaert mocht als organisator het mooie bedrag van 1.850 euro overdragen aan Stephan Smets, directeur communicatie van Child Focus.

Marino Cobbaert werd er door zijn dochter, die jeugdpsychologe is, op gewezen dat Child Focus een organisatie is die zeker wel een duwtje in de rug verdient en besloot daarom een spinningmarathon te organiseren in De Klokkenput in Eernegem. Al heel snel waren alle plekjes volzet en omdat hij zo goed als alle onkosten kon dekken via sponsoring, kon Marino de netto som van 1.850 euro op de cheque noteren.

Hard nodig

Stephan Smets, directeur communicatie van Child Focus, kwam de cheque persoonlijk in ontvangst nemen, en was vol lof over het initiatief. “Wij voeren weinig communicatie over onze behoefte aan financiering”, legt hij uit, “maar als je weet dat wij jaarlijks eigenlijk 10 miljoen nodig zouden hebben om onze werking te verzekeren, dan beseft iedereen wel dat dit soort initiatieven hard nodig zijn. Er staat wel in het regeerakkoord dat wij van de regering steun zullen krijgen maar heel concreet is dat niet.”

Wij vroegen Stephan uiteraard om de werking van zijn organisatie toe te lichten. “Iedereen kent Child Focus van de verdwijningsberichten op televisie, maar wij doen natuurlijk veel meer”, legt Stephan uit. “Jaarlijks krijgen wij 22.000 oproepen! Wat mensen bijvoorbeeld niet weten is dat er gemiddeld 6 kinderen per dag ‘verdwijnen’.”

Weglopers

“Daaronder zit een aantal ‘weglopers’, en die worden vaak snel gevonden door het discrete werk van o.a. de politie, mensen van de openbare vervoersmaatschappijen enz. Maar onze medewerkers moeten uiteraard deze molen in gang zetten. Wij zorgen ook voor eerstelijnsbegeleiding. Iemand die thuis wegloopt wegens huiselijk geweld kan je niet gewoon terug aan de deur afzetten.”

“Initiatieven zoals dit juichen we dan ook toe”, geeft Stephan nog mee. “Onze organisatie komt onder de aandacht, en financieel helpen alle kleine beetjes!”