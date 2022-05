Spinningles ten voordele van Levensloop Koksijde

In ’t Vlaskot in Izenberge vond een speciale spinningles plaats ten voordele van Levensloop Koksijde. Die bracht 240 euro op.

Het idee kwam van Liselot Huyghe. “Ze komt al jaren naar elke spinningles en vroeg me of ik last minute een speciale les kon geven ten voordele van Levensloop Koksijde 2022”, zegt Franka Pysson, uitbaatster van ’t Vlaskot waar men onder meer terecht kan voor spinning, bbb workout, fast walking en step. “Natuurlijk zag ik dat zitten en voor zo’n goed doel! Daar kon ik toch geen neen tegen zeggen?”

Liselot en haar collega’s van het Wit Gele Kruis Veurne nemen dit weekend namelijk deel aan Levensloop, een sportief evenement dat op 28 en 29 mei plaatsvindt in het sportpark in Koksijde Dorp. De deelnemende teams kunnen zich laten sponsoren. De opbrengst gaat naar de Stichting tegen Kanker.

In ’t Vlaskot werd dinsdagavond dan ook volle bak gesport, gezweet en calorieën verbrand voor het goede doel. “De actie bracht 240 euro op”, zegt Franka Pysson. “Dat bedrag werd direct doorgestort naar het team Wit Gele Kruis Veurne ten voordele van Levensloop Koksijde.”