Spinning marathon levert Kiekafobee 7.684 euro op in Lichtervelde

G-Ride Spinning en Kiekafobee in Lichtervelde sloegen voor de vierde keer de handen in elkaar op 5 november om van de HighFiveDay spinning marathon een groot succes te maken. Internationale en nationale deelnemers en instructeurs en een echte afterparty brachten een mooie som op voor het goede doel Kiekafobee.

“Ook dit jaar konden we terug rekenen op een internationale opkomst met deelnemers uit Denemarken, Oostenrijk, Hongarije, Duitsland, Luxemburg, Nederland en België,” zegt Geert Vens van G-Ride spinning. “Dankzij de vele vrijwilligers, sponsors, deelnemers en de gepassioneerde instructeurs mochten we deze keer een cheque van 7.684 euro overhandigen aan Kiekafobee. Een bedrag dat iets meer dan 400 euro hoger ligt dan vorig jaar.”

Laatste editie

De 90 spinning fietsen waren volzet, waarbij 68 mensen de volledige acht uur meededen. Er was een klank- en lichtshow en een live videostreaming vanuit de zaal. Niettegenstaande het grote succes gaf Geert eerder al aan dat deze editie de laatste zou worden. “Het is een dubbel gevoel maar het is tijd om te stoppen. Deze spinning marathon was voor mij dan ook heel emotioneel. De samenwerking met Kiekafobee was geweldig. De laatste HighFiveDay ooit, maar zeg nooit, nooit”, klinkt het.

De G-ride club waar Geert Vens instructeur is, blijft wel verdergaan.