Spinning for Life steunt drie goede doelen

Samen Uit, Samen Thuis, ofwel wielertoeristen vereniging SUST, organiseerde op 26 december de derde editie van Spinning for Life. Met de opbrengst werden nu al drie goede doelen gesteund.

Het eerste goede doel dit jaar voor deze editie van Spinning for Life is terug te vinden in de G-sport. Er zal 2.000 euro aangewend worden voor de installatie van een elektrische motor op een tandemfiets, zodat een lid met visuele beperking aan de fietsactiviteiten van vzw SUST-Vrienden kan deelnemen. “Ons fietsseizoen zijn we dit jaar gestart met de verwelkoming van nieuw lid Michel Vanhulle (38). Op zich niets abnormaals, ware het niet dat voor Michel, als blinde sportieveling, fietsen geen evidentie is”, vertelt voorzitter Stefaan Wille ons. Al gauw bleek dat Michel best wel aardig kon fietsen en het rijden op een tandem, dankzij buddy Johan Ghekiere, uitstekend onder de knie had. Fysisch bleek het wel een behoorlijke opgave te zijn om zelfs met twee paar benen de zwaardere tandem even snel in beweging te krijgen als de lichtgewicht koersfietsen van de rest van het team. “We vonden een partner die gespecialiseerd bleek in het motoriseren van om het even welke fiets. Dé manier dus om de fysieke barrière weg te werken”, vertelt Stefaan Wille. Daarom werd een eerste goed doel voor deze editie van Spinning for Life een motor voor de tandemfiets.

Andere doelen

Maar ook CKG Sint-Clara kreeg een cheque van 500 euro mee naar huis. CKG Sint-Clara vzw in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning en heeft een preventieve, onthalende en oriënterende opdracht. Voorzitter Kurt Boelens, tevens lid van SUST, wist te vertellen dat het bedrag zal aangewend worden voor fietsrekken. Ook Wonderwijs Brugge kreeg een som van 500 euro voor haar werking. Wonderwijs is een buitengewone school met extra zorg voor kinderen van 6 tot 13 jaar. (GST)