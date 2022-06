Spilbrochure biedt propvol programma aan

Wat de Roeselaarse cultuurliefhebber de voorbije twee jaar heeft moeten missen kan het komende seizoen in De Spil ruimschoots worden ingehaald. De nieuwe brochure zit propvol cultureel lekkers.

Dat publiek sprong vrijdag graag al even binnen in de Spilleboutdreef om een of meerdere exemplaren van de seizoensbrochure 22-23 op te halen. Een groot aantal onder hen bleef meteen wat plakken op het gezellig versierde binnenplein tussen de STAP en De Spil. Dat plein moet in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. De plannen voor een vernieuwing en een vergroening liggen klaar. Plannen voor een grotere cultuursite die zal doorlopen tot het voormalige Spillebad zitten ook in de pijplijn. Uitdagingen genoeg dus voor de nieuwe directeur Hilde Cuyt.

Keuzes maken deden de meeste bezoekers vrijdag niet in De Spil zelf. Eerst even rustig thuis het aanbod bekijken, klonk het. Genieten zoals vroeger, dat was er wel bij. Er was een concert van het Orchestre International du Vetex, dat er voorwaar voor zorgde dat er gedanst werd op het binnenplein en dj Jazzavan hield het publiek stevig vast tot laat in de avond.

Inhaalbeweging

Meer dan 180 voorstellingen staan er volgend seizoen geprogrammeerd. De Spil doet dan ook, zoals alle cultuurhuizen, een inhaalbeweging. Veel zaken werden de voorbije twee jaar afgelast maar nog meer werd gewoon vooruitgeschoven op de kalender. Daarom staat er in 2022-2023 in De Spil elke dag wel iets op het programma. Buitenshuis zal je het cultuurcentrum ook vinden in Trax, Ter Posterie of in De Villa. Het pand in het park Vande Walle wat verderop staat leeg en de stad gaf De Spil carte blanche om het creatief in te vullen.

Niet minder dan zes festivals worden volgend jaar georganiseerd door De Spil. Nieuw is Stroom, een creatief eiland in het hart van de stad met straattheater, circus en kunstinstallaties en dat allemaal onder de paraplu van de al even nieuwe Rodenbachfeesten op zondag 18 september.

Voor een volledige opsomming van het programma voor volgend seizoen verwijzen we naar de brochure of de website van De Spil. Kiezen wordt weer moeilijk. www.despil.be (Bart Crabbe)