Spiere-Helkijn zoekt oplossing voor man (78) die al jaren in vuilnisbelt langs kanaal woont: “Hij wil niet verhuizen”

In het midden van een zelf verzamelde afvalberg woont 78-jarige André H. al vier jaar in een caravan langs het Spierekanaal naast de brugpijler. Het was lang niet duidelijk van wie het stukje grond was waarop de man zich heeft gevestigd, maar blijkbaar zou het eigendom zijn van de Vlaamse Waterweg.

“We hebben al met hen contact opgenomen, maar voorlopig is er nog geen initiatief om de caravan weg te nemen. Woensdag op het schepencollege wordt een beslissing genomen”, aldus schepen Roger Deldaele. Blijkbaar werden al verschillende pogingen ondernomen om de man te helpen, maar die heeft hij tot op heden geweigerd.

Man wil niet luisteren

“Hij wil voorlopig niet verhuizen. Al zijn papieren zijn intussen in orde, maar hij heeft geen domicilie op de gemeente. De man wil niet luisteren en neemt liever zelf beslissingen, dan kunnen wij op de gemeente of het OCMW niet meer helpen”, zegt Roger.

© Jonas De Bosschere

OCMW Spiere-Helkijn was niet bereid verdere informatie te delen omwille van beroepsgeheim. André zou blijkbaar wel eigendom hebben in de streek van Ath, Henegouwen. “Ik vermoed dat dit om een bouwvallige woning gaat. Een verhuis naar daar is hoogstwaarschijnlijk geen optie”, aldus Roger.

De Vlaamse Waterweg kan als eigenaar André verplichten te vertrekken of het terrein kan ontruimd worden met een burgemeestersbevel. Burgemeester Dirk Walraet was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.