Spiere-Helkijn verwacht bijna kwart van inwoners op nieuwjaarsreceptie

Op zondag 7 januari klinkt het gemeentebestuur en zijn inwoners op het nieuwe jaar in sporthal Michelsberg, van 11.00 tot 13.00 uur. De gemeente verwacht zo’n 400 inwoners.

“Jaarlijks komen er een vierhonderdtal inwoners van Spiere en Helkijn afgezakt naar onze nieuwjaarsreceptie,” vertelt Jill Bogaert, medewerker jeugddienst, cultuur en evenementen van Spiere-Helkijn.

“Dit is niet zomaar een doorsnee receptie. Het is gratis, voor anciens en nieuwe jonge gezinnen. Er wordt een glaasje aangeboden en er zijn uitgebreid koude en warme hapjes verzorgt door Session 12, een catering-zaak opgericht in 2006 door Dave Lampole.”

“Het leuke is dat zowel de Franstaligen en de Nederlandstaligen kennis maken met elkaar. Er wordt heel wat moeite gedaan om tweetalig te communiceren. Als je weet dat we om en bij de 2.000 inwoners tellen ligt de opkomst telkens heel hoog. Op andere evenementen lukt dat nooit in die mate. Iedereen wil het jaar op een positieve manier inzetten.”

“We zijn een Nederlandstalige faciliteitengemeente waar nu toch 70 procent Franstalig is,” verduidelijkt Jill verder. “Dat constateren we vooral ook aan de balie. Onze burgemeester hamert er dan ook op dat alle communicatie tweetalig is. Zelf ben ik afkomstig uit Spiere-Helkijn maar de liefde deed mij uitwijken naar Anserœul bij Mont-de-l’Enclus (lacht). Franstaligen uit Dottenijs en Moeskroen maken dan de omgekeerde beweging naar Spiere-Helkijn.”

Sporthal Michelsberg. © gf

65 mensen op diner

“We beginnen de receptie om 11.00 uur en eindigen om 13.00 uur. Uit ervaring weten we dat dit wel eens kan uitlopen. Er zijn ook een 65-tal inwoners ingeschreven voor het aansluitend Nieuwjaarsdiner in het cafetaria van Sporthal Michelsberg die vanaf 12.30 uur start. We hopen opnieuw onze inwoners massaal te mogen verwelkomen.”

Zondag 7 januari vanaf 11.00 uur, Sporthal Michelberg, Oudenaardseweg 77, 8587 Spiere-Helkijn: Nieuwjaarsreceptie & Diner.