Spiere-Helkijn opent woonzorgcentrum in mei 2024: “Dan moeten onze senioren niet meer uitwijken naar andere gemeenten”

Een jaar nadat gestart werd met de bouw van het woonzorgcentrum Sint-Jan Baptist is de ruwbouw klaar . Het project, dat ettelijke jaren heeft aangesleept, gaat zijn laatste fase in. De opening is gepland in mei volgend jaar. “Straks moeten onze senioren niet meer uitwijken naar een andere gemeente om in een woonzorgcentrum te leven. En hun familie kan hen zo makkelijker bezoeken.”

De ruwbouw van het woonzorgcentrum Sint-Jan Baptist in Helkijn is helemaal af. De elektriciteit en verwarming in het gebouw zijn volledig af. Nu zit de bouw in zijn eindfase.

“Nu we de laatste fase ingaan, is het de bedoeling om het gebouw karakter te geven. Door het exterieur en interieur af te werken met meubilair, verf, de stoep opnieuw aan te leggen enzovoort”, legt eerste schepen Roger Deldaele uit. “Buiten zijn de bouwvakkers de gevel aan het afwerken door de voegen op te vullen en verf aan te brengen. Vanaf volgende week gaan de hekken rond de werf weg, zodat ze kunnen werken aan de stoep en de voorkant van het gebouw. Aan de voorkant komen twee kiss & ride parkeerplekken, de rest van de parking komt naast en achter het gebouw. IT-specialisten komen langs om binnen alle technologie te installeren, en daarna pakt men het interieur aan.”

De senioren van Spiere-Helkijn worden de prioriteit van het Sint-Baptist, ook zij die nu in een woonzorgcentrum in een andere gemeente leven. De inwoners van de gemeente moesten tot dusver uitwijken naar woonzorgcentra in gemeenten in de buurt zoals Heestert, Orroir en Avelgem. Ze zullen een uitnodiging krijgen om in het Sint-Jan Baptist in Helkijn te komen wonen.

Vertrouwde omgeving

“Dit is een absolute meerwaarde voor onze gemeente. Voortaan moeten onze senioren niet meer uitwijken om in een woonzorgcentrum te leven. Dat maakt het gemakkelijker voor hen. Zij blijven wonen in de gemeente waar ze alles kennen. En hun familie kan hen zo ook makkelijker bezoeken”, vertelt schepen Willy Glorieux.

Het project kost zo’n negen miljoen euro, waarvan de gemeente Spiere-Helkijn één miljoen betaalt. Het dossier sleepte lang aan, omdat een buurtbewoner tegen de bouw van het woonzorgcentrum had geprotesteerd.

De zorggroep Curando zal voor de dienstverlening instaan. Daarvoor zal de zorggroep mensen gebruiken die al bij Curando werken en nieuwe werkkrachten zoeken.