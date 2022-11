Spetterend voetbalfeest op Marktplein Ingelmunster

De wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm volgen tijdens de winter, het is eens iets anders. Ingelmunster gaat voor een spetterende wintereditie van de legendarische voetbalfeestjes en plaatst een grote tent op het Marktplein.

We zullen nagelbijtend moeten afwachten of onze nationale ploeg doorstoot naar de achtste finales. Je kan komen kijken op woensdag 23 november om 20 uur naar België – Canada, zondag 27 november om 14 uur naar België-Marokko en op donderdag 1 december om 16 uur naar Kroatië-België. Je kan de wedstrijden gezellig samen volgen in de pop-up tent op het Marktplein. De aanwezigen bouwen telkens een feestje met een DJ die voor de nodige ambiance zorgt voor en na de wedstrijden. Deelnemen is gratis, inschrijven op voorhand is niet nodig. “De beste voetbalfeesten beleef je op de markt in Ingelmunster. Nergens is het leuker supporteren dan onder onze kerktoren,” zegt schepen van evenementen Trui Lambrecht.

Herbruikbare bekers

Van supporteren krijg je dorst. JH Kontrabas, Den BP, Café Riva, cafetaria sportcentrum, cafetaria De Ermitage, ‘t Excuus, Wizzy’s en The Mixx slaan de handen in elkaar en baten samen de bar uit op het Marktplein. “We maken er een groen event van en schenken alle dranken in herbruikbare bekers. Wie van het vele feesten honger krijgt, kan een lekker hapje eten bij een eetstandje van een Ingelmunsterse vereniging”, stipt de schepen nog aan. Om alles veilig te laten verlopen, is alle verkeer verboden in de Gravinnestraat tijdens de uitzendingen. Daarnaast zijn er nog extra veiligheidsmaatregelen: geen vuurwerk, geen honden, geen eigen dranken … “Zo zorgen we er samen voor dat het feestenvoor iedereen leuk én veilig verloopt.”

trui.lambrecht@ingelmunster.be