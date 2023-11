Spellenclub De Speelveugels organiseert spelletjesavond voor volwassenen in Deerlijk

Zin in een avondje uit om een waaier aan gezelschapsspellen te ontdekken? Dan moet je op vrijdag 1 december naar de bibliotheek. De dienst vrije tijd en spellenclub De Speelveugels organiseren er vanaf 18 uur een spelletjesavond voor volwassenen.

In tijden waarin gamen meer dan ooit hot is, blijven ook de gezelschapsspellen het goed doen. Wie zin heeft in een dergelijke spelletjes, is al lang niet meer aangewezen op Monopoly, Mens Erger je Niet, Cluedo of Kolonisten van Catan. Het aanbod is veel groter dan dat. De verantwoordelijken van De Speelveugels hoef je alvast niet te overtuigen. Zij pakken op geregelde tijdstippen met een avondje gezelschapsspellen uit.

“We zijn een groep mensen van alle leeftijden en van allerlei aard en slag met één ding gemeen en dat is dat we graag een gezelschapsspel spelen. Daarom komen wij iedere maand samen om in een gemoedelijke sfeer ons achter het spellenbord te scharen en elkaar uit te dagen”, verduidelijkt Els Beunens.

“We komen elke vierde zondag van de maand vanaf 19 uur bijeen in het buurthuis Sint-Lodewijk. Iedereen is welkom bij ons. Je hoeft geen schrik hebben om alleen te komen, wij zorgen dat iedereen bij een groepje kan aansluiten. Er staan ook altijd enkele enthousiaste clubleden klaar om uitleg te verschaffen bij een nieuw spel.”

Kerstmarkt

“We hadden vorige vrijdag nog een bijeenkomst en komen weer bijeen op 22 december voor onze jaarlijkse spellenavond voor het goede doel tijdens de kerstmarkt van Sint-Lodewijk. De opbrengst is ten voordele van een snoezelruimte voor het woon-zorgcentrum. Op uitnodiging van de dienst vrije tijd verlenen we op vrijdag 1 december eerst nog onze medewerking aan een spelletjesavond voor volwassenen in de bib. De avond is gratis, maar we vragen te reserveren via vrijetijd@deerlijk.be.”