Spelersgroep Winkel Sport B komt samen om overlijden doelman Arne (25) te verwerken

Zaterdagavond overleed Ledegemnaar Arne Espeel op het voetbalveld van tweedeprovincialer Winkel Sport B. De 25-jarige doelman sprong al juichend recht nadat hij net een strafschop had gestopt, maar zakte meteen erna in elkaar. Omstanders en de toegesnelde mugdienst probeerden de jongeman te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten, Arne werd later in het ziekenhuis dood verklaard.

De verslagenheid bij de spelers en zijn familie is bijzonder groot. Arne zijn jongere broer Aaron (20) zat na een blessure voor het eerst in weken weer op de bank en zag net als zijn ouders in het publiek alles voor zijn ogen gebeuren. Neef Emiel Debusseré, schepen van Sport in Ledegem, stond als kapitein op het veld toen het gebeurde. “Het besef komt stilaan binnen, maar we zijn nog steeds in shock”, reageert hij. “Arne was een heel sociaal en gedreven persoon, een echte leidersfiguur. In onze ploeg keken veel mensen naar hem op.”

Winkel Sport B is een hechte vriendengroep met veel spelers die al sinds hun jeugd samen voetballen. De voorbije jaren werden ze enkele keren kampioen. Arne Espeel maakte al van jongs af aan deel uit van de club en was er erg graag gezien. “Als vaste keeper konden we iedere week op hem rekenen. Daarnaast stond hij steeds klaar om anderen bij te staan of om iets te organiseren.”

Ook buiten het voetbalgebeuren was Arne voor velen geen onbekende. “Hij bevond zich heel graag onder de mensen en was altijd aanwezig op evenementen”, zegt Emiel Debusseré. De jonge doelman studeerde af als handelsingenieur en werkte als Project Engineer Supply Chain bij de industriële groep Picanol in Ieper. Hij had naast een jongere broer ook een oudere zus en een vriendin.

Warm moment

Zondagnamiddag kwamen zijn ploegmakkers, de trainersstaf en het bestuur bijeen om steun te vinden en samen het verdriet te verwerken. De club schakelde slachtofferhulp in voor de spelers die daar behoefte aan hadden. “We hebben een korte wandeling gedaan en daarna een glas gedronken”, vertelt bestuurslid Bruno Grymonprez. “Het verliep heel rustig en sereen. Het was bij momenten bijzonder stil, maar er werden ook leuke herinneringen opgehaald over Arne. Iedereen verwerkt het natuurlijk op zijn eigen manier. Sommigen laten de emoties de vrije loop, anderen kroppen hun verdriet eerder op. Bij de een dringt het besef binnen, de ander moet nog zijn grote klop krijgen”, klinkt het.

“Maar de jongens kennen elkaar al erg lang en spelen al jaren in hetzelfde team. Het is mooi om te zien hoe goed de groep samenhangt en hoe ze met het verlies proberen om te gaan. Het was een warm moment, maar we hadden het liever nooit willen zien.”

Maandagavond komt men opnieuw in beperkte kring samen op het terrein van de voetbalclub.