Spekgladde wegen gooien roet in het eten voor Clarebout-Christmasrun: “Volgend jaar beter”

Het werd zondagavond een koude en spekgladde editie van Clarebout-Christmasrun in Poperinge. Zo’n 725 deelnemers trokken door de Poperingse straten ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. “De 8 kilometer werd volledig afgelast. Voor de 4 kilometer was het de bedoeling dat er werd gewandeld”, zegt Mathieu Maes van de Clarebout-Christmasrun.

De Poperingse Kom Op Trappers zijn een groep Poperingse fietsers die voor de tiende keer voor de 1.000 km willen gaan en dat doen ze opnieuw met twee teams. Mathieu Maes, Bart Coutigny, Luc Van Asch, Dirk Lambrecht en Wim Dumelie gaan er weer voor. Als actie om het startgeld – 11.000 euro – bijeen te zamelen, organiseren ze de Clarebout Christmasrun. De opbrengst van Clarebout Christmasrun gaat integraal naar Kom Op tegen Kanker.

Er was keuze tussen 4 kilometer en 8 kilometer. Ook wandelaars waren welkom op de Christmas Run. De 4 km run begon om 18 uur met onmiddellijk aansluitend de groep wandelaars. De 8 km run zou om 19 uur starten.

“Het weer gooide echter roet in het eten. Het waren spekgladde wegen. Het provinciaal rampenplan was afgekondigd. De 4 km werd eigenlijk geneutraliseerd. De bedoeling was om het parcours te wandelen. De 8 km werd volledig afgelast”, zegt Mathieu Maes. “Gelukkig werden er geen ongevallen genoteerd.”

In 2019 namen 1.270 lopers deel aan de Clarebout Christmasrun. Dit jaar werden er een 700-tal inschrijvingen genoteerd. “We zijn toch tevreden met 610 voorinschrijvingen en 65 daginschrijvingen. Er waren een kleine 50-tal wandelaars. De opkomst was minder door het weer en twee jaar coronacrisis. Volgend jaar beter”, zegt Mathieu vastberaden.