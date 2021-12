Speerpuntenprogramma ‘DNA van het Dorp’ selecteert Bekegem

Voor de opwaardering van de dorpskern van Bekegem kan de gemeente rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen in het kader van ‘DNA van het Dorp’.

‘DNA van het Dorp’ is het speerpuntprogramma van de Provincie West-Vlaanderen voor haar dorpenbeleid in de periode 2020-2025. Er is een jaarlijkse oproep voor vier DNA-masterplannen. Jaarlijks wil de Provincie zo vier gemeenten ondersteunen. Ze voorziet in de helft van de kosten, met een maximumbedrag van 25.000 euro. Daarnaast zal de Provincie de geselecteerde gemeenten nauwgezet begeleiden met personeel, advies en een engagement om het masterplan nadien om te zetten in de praktijk. Dit jaar werden de wijk het Paradijs in Rekkem, Beernem centrum, Bekegem en Wingene centrum geselecteerd. In eerste instantie wordt een analyse gemaakt van het dorp. Daarna volgt ook een ontwerpweek om uiteindelijk tot een afgewerkt masterplan te komen waarmee aan de slag kan worden gegaan.

Projecten ingediend

“Het gemeentebestuur van Ichtegem diende inderdaad een dossier in voor het ‘DNA van het Dorp’ masterplan van de provincie West-Vlaanderen voor de opwaardering van de dorpskern van Bekegem”, vertelt schepen van Openbare Werken Lieven Cobbaert. “Wij hebben vanuit het lokaal bestuur een aantal op til staande projecten voor de dorpskern van Bekegem ingediend, waaronder de nieuwe parking en de vrijetijdszone rond De Kouter. We zijn uiteraard tevreden dat de provincie rond deze plannen met ons wil samenwerken. Om deze extra parkeergelegenheid te realiseren, kochten we reeds bouwgrond aan voor het bedrag van 270.000 euro. We voorzien nog eens 230.000 euro in 2022 voor de concrete inrichting.”

Ontmoeten en ontspannen

“Verder zal er ook ingezet worden op het creëren van een ruimte waar ontmoeten en ontspannen tussen alle generaties centraal zal staan. Hiervoor wil ons lokaal bestuur ook de nodige aandacht geven aan het ontwerp van de speel- en ontmoetingszone rondom OC de Kouter. Hiervoor hebben we 30.000 euro voorzien. De tussenkomst van de provincie voor de opmaak van deze plannen bedraagt maximaal 25.000 euro per dorp, een mooi extraatje dus”, aldus de schepen. (RI)