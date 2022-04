Speelvogel draait dankzij gemotiveerde monitoren

In de paasvakantie zijn de gebouwen van basisschool De Polyglot naar jaarlijkse gewoonte opnieuw het decor voor speelpleinwerking De Speelvogel. Twee weken lang geven de monitoren het beste van zichzelf om de kinderen een geweldige tijd te bezorgen.

Vorige week was ze nog de grote afwezige, maar deze week straalde de zon over het complex van het nieuw centrum te Spiere-Helkijn. Tientallen kinderen genieten er optimaal van het speelpleintje, het pas opgeruimde stukje bos en drie enthousiaste monitoren. We ontmoeten Tycho Van de Meulebroucke (22), Inti Flores (24) en Henri Dooms (20). Drie gemotiveerde bezielers zo blijkt: “We leveren een bijdrage aan de gemeente, het entertainen van de kinderen is geweldig” , vertelt Inti. “De vrijheid is wel plezant, we mogen iedere week zelf onze planning maken” , vult Tycho aan. De kinderen krijgen een ruim aanbod van activiteiten aangeboden. Naast de klassieke spelletjes komen onder andere originele bosspelen en allerlei aantrekkelijke activiteiten voorbij. Ook bij slecht weer komen de heren met leuke alternatieven op de proppen: “We maakten deze week maskers uit gips met de kids” , vertelt Tycho terwijl hij breed lachend een foto tevoorschijn haalt.

Familiaal speelplein

Ieder jaar staan een handvol monitoren paraat om de kinderen de tijd van hun leven te bezorgen. Het is ook duidelijk te zien dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn. “Toen ik hier aankwam kende ik eigenlijk niemand. Inmiddels zie ik mijn iedereen wel als een vriend” , verklaart Tycho. “Vrienden? Ik zie jullie meer als familie” , corrigeert de spraakzame Inti. (De drie schieten in de lach) “Het klopt! Vorig jaar hebben we een barbecue gedaan met alle monitoren. Hier zijn echt vriendschappen ontstaan” , besluit Henri. (Sven Vandekerckhove)