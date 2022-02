Speeltuigen speelplein Hoogstade extreem onveilig: “Wegnemen en vernieuwen”

De speeltuigen op het gemeentelijk speelplein achter ‘t Ateljeetje liggen er extreem verwaarloosd bij. Het houten zitje van een veertoestel is rot en versplinterd, de draaimolen is vastgeroest en meerdere stoeltjes of toestellen staan op kapseizen. “Gemeentebelangen-CD&V stelt in haar nieuwjaarsfolder dat men in 2021 alle speelpleinen in orde zette. Wat een blunder”, zegt oppositieraadslid Bart Niville.

In Alveringem hebben alle deelgemeenten een gemeentelijk speelplein dat vrij toegankelijk is. In de hoofdgemeente liggen ze verspreid over de jeugdsite, de site van ‘t Hoge, naast de wijk ‘t Putplein en nu plant het schepencollege ook nog om het domein van Wyckhuize met speelelementen aan te kleden. Izenberge heeft de Briekerij, Stavele heeft de terreinen voor de Moote en achter de gemeenteschool, in Beveren ligt het speelplein naast de Heilig Hartzaal, in Gijverinkhove in de Lostraat en in Leisele naast de kerk. Alveringem heeft de meeste en mooiste faciliteiten, maar de hoofdgemeente telt dan ook de meeste inwoners. Alle speelpleinen zijn in orde, behalve dat in Hoogstade. Twee van de drie toestellen die er staan, zijn in extreem slechte staat. De draaimolen is vastgeroest en minstens één zitje staat op kapseizen. Een veertoestel staat eveneens letterlijk op losse schroeven. Men kan het zo uit de grond trekken. Het houten zitje is rot en versplinterd.

Dit kan echt niet. Wat er staat, moet in orde zijn

Verontwaardigd

“Een gezin uit de Kerkstraat sprak mij hierover aan”, zegt oppositieraadslid Bart Niville (N-VA) uit Alveringem. “Ik ben ter plekke gaan kijken en we waren allemaal verontwaardigd over het feit dat een gemeentelijk speelplein er zo onveilig bij ligt. En dat nog wel terwijl Gemeentebelangen-CD&V in haar nieuwjaarsfolder stelt dat men in 2021 alle speelpleinen in orde zette. Wat een blunder. Ik verwacht dat de gemeente gaat kijken en de kapotte toestellen zo snel mogelijk wegneemt.” “Dit kan echt niet. Wat er staat, moet in orde zijn”, zegt jonge moeder en partijgenoot Astrid Dewilde. “De gemeente loopt op deze manier een reëel risico. Wegnemen en vernieuwen is de boodschap. Mag ik meteen ook opmerken dat hier nog niet eens een bank staat. Eventueel gekoppeld aan een tafel is dat anno 2022 toch een minimum op een speelplein. Ik pleit er ook voor om een openbare speelruimte aan de hand van een bordje voor iedereen kenbaar te maken.”

Prioritair

“Ik ken de toestand ter plekke niet, maar ben onlangs wel geïnformeerd door een inwoner”, reageert schepen van Jeugd Sylvie Thieren wanneer wij dit euvel vorige maandag aan haar voorleggen. Schepen Thieren beloofde ’s anderendaags ter plekke te gaan en de zaak prioritair op het schepencollege te brengen. Ook diensthoofd technische dienst Jan Schepens – die de jaarlijkse keuringen van alle speeltoestellen op het grondgebied voor zijn rekening neemt – reageert: “Jaarlijks doe ik in de maanden maart en april een compleet nazicht van alle speelpleinen. In augustus ‘21 ben ik nog in Hoogstade geweest en toen was de toestand nog niet zo slecht als tegenwoordig. Ik zal op korte termijn een voorstel doen aan het college voor een integrale aanpak van het betrokken speelplein. Let wel, op openbaar domein moeten professionele speeltoestellen komen die voldoen aan de wettelijke normen. We kunnen dus niet snel wat toestellen gaan kopen in de Minipri of Dreamland”, geeft Jan Schepens nog mee.