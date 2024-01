Speeltoestel op Achturenplein,nomadentent in Zandvoorde

Het stadsbestuur zal op het Achturenplein/Kapucijnenstraat een kleine klimconstructie plaatsen en een nomadentent aan het ontmoetingscentrum ‘t Kasteeltje in Zandvoorde

Het gaat om een aankoop van 20.000 euro met middelen van de Oostende-bon. Die bon werd aan Oostendenaars gegeven tijdens de pandemie, maar niet alle bons werden ingewisseld. De stad investeert het resterende bedrag in de wijken. “Het nieuwe speeltoestel wordt rond de paasvakantie geplaatst”, zo liet jeugdschepen Bart Plasschaert (CD&V) weten. Goed nieuws ook voor de jongeren in Zandvoorde, want vlakbij ontmoetingscentrum ‘t Kasteeltje komt er een nomadentent. Schepen van Samenleven Maxim Donck (N-VA): “Dit wordt een gezellige plek voor jongeren en inwoners. Daarin zullen allerhande activiteiten georganiseerd worden. De plaatsing is voorzien eind maart onder de noemer ‘lente in de tente’. De tent blijft staan tot oktober. Bij een positieve evaluatie wordt het herhaald.”