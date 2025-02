Speelstraat in Nieuwpoortse Jeugd- en SportArena krijgt naam van Els Filliaert-Vanlandschoot

De speelgang in de Nieuwpoortse Jeugd- en SportArena draagt voortaan de naam van wijlen Els Filliaert-Vanlandschoot, de eerste schepen van de stad. Zij stierf in 2017 na een lange strijd tegen de ziekte multiple sclerose. Acht jaar na haar overlijden eert Stad Nieuwpoort haar met een eigen indoor speelstraat, uit erkentelijkheid voor haar inzet voor de Nieuwpoortse jongeren en gezinnen.

De jeugdvleugel van de Jeugd- en SportArena is dé uitvalsbasis van de stedelijke Jeugddienst, het Huis van het Kind, jeugdhuis De Sortie en de tiener- en speelpleinwerking. Jonge Nieuwpoortenaren krijgen hier een plek om ongestoord en zorgeloos zichzelf te zijn. Een creatieve, gezellige en warme omgeving waar ze alle groeimogelijkheden krijgen.

“Er was namelijk maar één naam die in aanmerking kwam, en dat was deze van Els Filliaert-Vanlandschoot” – Ann Gheeraert, schepen van Jeugd

Centrale link tussen al deze geledingen en leeftijdsgroepen is de multifunctionele en kleurrijk ingerichte speelgang, een echte blikvanger in dit gedeelte van het gebouw.

Deze gang werd op woensdag 26 februari officieel ingehuldigd. Het kreeg daarbij de naam Speelstraat Els Filliaert-Vanlandschoot, naar wijlen eerste schepen Els Filliaert-Vanlandschoot. Een evidente keuze volgens schepen van Jeugd Ann Gheeraert: “Een bijzondere locatie als deze speelgang verdient een naam die recht doet aan haar unieke karakter. Voor de stad was de zoektocht naar een geschikte naam verrassend eenvoudig. Er was namelijk maar één naam die in aanmerking kwam, en dat was deze van Els Filliaert-Vanlandschoot. Nieuwpoort verloor met Els een alom gerespecteerde politica waarover iedereen met warmte, genegenheid en oprechte bewondering sprak. Het feit dat haar naam de muren van deze kindvriendelijke speelgang zal sieren, is een mooie zaak. Telkens wanneer we hier vertoeven, zal het ons met veel liefde en bewondering doen terugdenken aan een grote dame die ons veel te vroeg verlaten heeft.”

(Lees verder onder het kaderstuk)

Wie was Els Filliaert-Vanlandschoot? Els Filliaert-Vanlandschoot startte haar politieke carrière in 2006, waarbij ze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een plaats kreeg op de Nieuwpoortse CD&V-lijst. Als nieuwkomer werd ze meteen verkozen tot schepen. Na de verkiezingen in 2012 mocht ze haar mandaat als schepen voortzetten. Daarbij was ze verantwoordelijk voor de bevoegdheden Gezinsbeleid, Informatica en Financieel Beheer. Na het overlijden van burgemeester Roland Crabbe in maart 2016 werd Els eerste schepen onder burgemeester Geert Vanden Broucke. De rol van eerste schepen van Nieuwpoort zou ze vol overgave blijven vervullen tot haar overlijden in 2017. Naast haar politieke functie was ze sinds 1989 tewerkgesteld als logopediste bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Elora in Nieuwpoort. Als lid van de stedelijke gezinsraad deed ze het voorstel om een Speel-o-theek op te richten waar ouders speelgoed konden lenen voor hun kinderen. Onder de noemer Speelkracht 10 ging deze van start in 2004. Els liet zich voor dit project omringen door een groep van enthousiaste vrijwilligers. In 1989 huwde Els met Luc Filliaert, leerkracht en cultuurliefhebber, en ze was mama van twee dochters: Sigried (1993) en Isolde (1996). Els Filliaert-Vanlandschoot overleed op 28 april 2017 na een lange strijd tegen multiple sclerose (MS).

Eerbetoon

Acht jaar na haar overlijden draagt de speelstraat in de Jeugd- en SportArena nu haar naam. Een terecht eerbetoon, verklaart burgemeester Kris Vandecasteele: “Wat veel Nieuwpoortenaren bijblijft, is Els haar warme engagement voor Nieuwpoortse gezinnen en kinderen. Als schepen zette ze zich via haar bevoegdheid Gezinsbeleid met hart en ziel in voor een stad waarin elk gezin zich thuis kon voelen. Haar initiatief rond de Speel-o-theek getuigt van datzelfde streven: ieder kind de kans geven om te spelen, om te ontdekken, om zorgeloos kind te zijn. Die nalatenschap zetten we als stad vandaag nog steeds verder. Uit respect voor haar werk en haar bewonderenswaardige daadkracht krijgt zij nu haar eigen speelstraat. Ik kan alleen maar hopen dat ze tevreden zou zijn dat haar naam voortleeft op een kleurrijke plek waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en genieten.”