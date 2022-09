Speelse honden zoeken baasje met geduld

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij de Pandora Stichting. Zij zoeken een thuis voor Conall en Fillin, twee jonge broertjes die werden achtergelaten op een verlaten weg in Roemenië.

“Wat er precies gebeurd is met het duo zullen we wellicht nooit weten”, vertelt Desiree Beulen van de Pandora Stichting. “De hondjes werden opgepikt langs een verlaten weg door iemand met een goed hart. We vermoeden dat ze daar afgezet werden, want ze hebben alle twee littekens van een ketting in hun nek.” Desiree zoekt dringend opvang voor de broertjes. “Nu de winter voor de deur staat, zitten alle asielen in Roemenië bomvol. Geen enkel asiel wil hen opvangen. Daarom komt het duo mee met een transport naar ons land op 1 oktober. Alleen moeten we voor die tijd dus een baasje of een tijdelijk opvanggezin voor hen vinden.” Het duo is volgens Desiree erg lief en sociaal. “Het zijn typische pubers. Heel speels en soms een tikje ondeugend. Wie hen opvangt, zal wat geduld moeten hebben. Maar mits de nodige aandacht ben ik ervan overtuigd dat ze kunnen uitgroeien tot twee geweldige gezinshonden”, besluit ze enthousiast. Conall en Fillin zullen tegen 1 oktober medisch en wettelijk helemaal in orde zijn. Ze kunnen samen of apart geplaatst worden. (AN)