Speelpleinwerking Eleba viert tiende verjaardag

Speelpleinwerking Eleba in Abele bestaat tien jaar en dat vieren ze. Met een vrij podium en een Eleba-café, blikken ze terug op tien mooie jaren speelpleinwerking. Met een opkomst van tussen de 40 en 70 kinderen per dag, is de speelpleinwerking Eleba alvast een schot in de roos.

De Abeelse mama’s zijn een groep geëngageerde mama’s die hun schouders zetten onder de speelpleinwerking. “De speelpleinwerking startte tien jaar geleden, maar had meteen een heel grote opkomst”, begint Stefanie Rubrecht, een van de mama’s, te vertellen. “De speelpleindeuren openen twee weken in juli en twee weken in augustus. Het aantal kinderen varieert: tussen de 40 en de 50 kinderen in juli en in augustus loopt dit op tot soms wel 70 kinderen. Het zijn niet enkel de kindjes uit Abele die de weg vinden naar de speelpleinwerking. Ook kinderen uit Poperinge en van net over de Franse grens komen naar Eleba. We krijgen het vertrouwen van de ouders en daar zijn we hen dankbaar voor.”

Spelen op twee locaties

“De mama’s werken achter de schermen en zijn de aanspreekpunten, maar een ploeg van een 16-tal animatoren staat dagdagelijks tussen de kinderen. We zijn fier op onze mooie ploeg enthousiaste jongeren. Zij maken samen met iemand van de mama’s het weekprogramma en zorgen voor een goeie voorbereiding. De speelpleinwerking gaat door op twee locaties: de kleuters zitten in de school, wat voor hen een vertrouwde omgeving is en tegelijk veel mogelijkheden biedt. De kinderen van zes tot twaalf jaar zitten in oc d’Hoge Schole. We zijn stad Poperinge dankbaar dat we op twee locaties kunnen werken, wat zorgt voor meer mogelijkheden en voor een minder drukke speelpleinwerking.”

Eleba-café

“De speelpleinwerking viert zijn tiende verjaardag met een aantal leuke activiteiten op de allerlaatste speelpleindag van deze zomervakantie. Om 17 uur is er een vrij podium van de Eleba-kids, gevolgd door een receptie. Vanaf 18.30 openen we het Eleba-café en blikken we terug op de voorbije tien jaar. Dat is ook het ideale moment om de initiatiefnemers van het eerste uur te bedanken. Sinds vorig jaar is niemand van de opstart nog actief, maar we vinden gelukkig wel telkens opvolgers. We zijn nu met zeven mama’s, maar een nieuwe enthousiaste mama of papa is zeker welkom. We zijn alvast heel trots op onze bloeiende speelpleinwerking in ons dorp”, voegt Stefanie er nog aan toe. (CB)