Speelpleintje “Schilderswijk” officieel geopend

Kinderburgemeester Mare Vanhee mocht zondagmorgen het lint doorknippen van het nieuwe wijkspeelpleintje. Wie alle speelpleintjes wil ontdekken, kan bij het gemeentepunt een gratis kaart ophalen.

In de Constant Permekestraat, in de zogenaamde “Schilderswijk” op de Kappaert in Zwevegem, kon de kersverse kinderburgemeester Mare Vanhee zondagmorgen het lint doorknippen van het nieuwe wijkspeelpleintje. Het is al het 38ste speelplein in Groot Zwevegem. Naast het inrichten van nieuwe speelpleintjes worden af en toe wat toestellen verplaatst. “Op die manier ontstaan nieuwe prikkels en kunnen kinderen weer hun hartje ophalen op andere speelelementen”, zegt jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V).

Meter en peter

Voor ieder speelplein stelt men ook altijd een peter of meter uit de buurt aan, die een oogje in het zeil houdt en problemen of mankementen kan signaleren aan de gemeente. Voor dit speelpleintje is het Nicolas Verbeke die dit engagement wil opnemen.

Wie alle speelpleintjes wil ontdekken, kan bij het gemeentepunt een gratis kaart ophalen. “Ondertussen hebben we ook al twee speelroutes. De eerste is in Zwevegem en de tweede in Moen. De derde speelroute staat op de planning begin volgend jaar in Otegem”, aldus de schepen. Er staan nog speelinitiatieven op de agenda. Zo wil men de skate-infrastructuur opwaarderen en de speelruimte bij het Huis van het Kind en de schoolspeelplaatsen verbeteren. (GJZ)