Speelplein zoekt nieuwe naam: “Poperingenaars mogen ideetjes insturen”

Speelpleinwerking De Piepauw slaat een nieuwe weg in. Een nieuw bestuur engageert zich om het speelplein opnieuw vorm te geven. Er wordt ook afscheid genomen van de naam ‘De Piepauw’. “Voor het kiezen van de naam organiseren we een wedstrijd”, klinkt het bij het nieuwe bestuur.

“Er is een compleet nieuw bestuur op het speelplein. Enkele ervaren oudgedienden en enthousiaste sympathisanten hebben de handen in elkaar geslagen om het speelplein over te nemen en opnieuw vorm te geven. De taken worden verdeeld en er zijn nieuwe afspraken gemaakt om de werking optimaal in te vullen. Als iemand zich geroepen voelt om hierbij een handje toe te steken, mag die altijd contact opnemen met ons”, laat het nieuwe bestuur weten.

Wedstrijd Piepauw 2.0

De vernieuwing wordt op grote schaal doorgetrokken, want er wordt ook afscheid genomen van de naam ‘De Piepauw’. “Het speelplein krijgt een nieuwe mascotte en bijgevolg ook een nieuwe naam. Voor het kiezen hiervan, organiseert het bestuur een wedstrijd. Iedereen mag een naam insturen via een online formulier op onze Facebookpagina en maakt hierbij kans op een leuke prijs”, zegt Aaron Adriaen in naam van het nieuwe bestuur. “Na een voorselectie en een grote stemronde waarbij ouders en kinderen betrokken worden, wordt de nieuwe naam op een inhuldigingsfeest bekendgemaakt.”

Sterkere werking

“Dit jaar gaat de werking open tijdens de tweede week van de paasvakantie waarbij er in die week opgebouwd wordt naar het hoogtepunt op vrijdag 18 april: de bekendmaking van de naam”, aldus Aaron.

(lees verder onder de foto)

Het speelplein heeft alvast een nieuw logo en een naam wordt nog gezocht. © gf

“Tijdens de zomer zal het speelplein open zijn tijdens de eerste drie weken van juli en tijdens de laatste drie weken van augustus. De keuze om niet de hele zomer open te zijn, is een keuze om een kwalitatief sterkere werking te kunnen aanbieden”, duidt Aaron.

Animatoren gezocht

Naast het nieuw bestuur en de nieuwe naam, wordt er ook ingezet op sterke animatoren. “Er wordt gekozen om deze animatoren grondig te begeleiden en hen de nodige hulp aan te bieden zodat ze een goede daginvulling kunnen voorzien voor de kinderen. Hiervoor wordt er nog gezocht naar animatoren (15+) die zoeken naar een leuke manier om een centje bij te verdienen.”

Het speelplein is geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Met vooropvang van 7.30 en 13 uur. Wie een halve dag (voor- of namiddag) naar het speelplein gaat betaalt 3,50 euro. Voor een hele dag betaal je 8 euro. (LBR)