Op zaterdag 25 november organiseert Sint-Pieters Deelt haar jaarlijkse speelgoedruilbeurs in buurtcentrum De Dijk. Op die manier wil de buurtwerking speelgoed dat kinderen zijn ontgroeid een tweede leven geven.

Buurtwerker Patrick Anthone legt uit: “Op zaterdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur is er de mogelijkheid om speelgoed binnen te brengen in het buurtcentrum. We hanteren een maximum van tien stuks. Elk ingediend item is goed voor een tegoedbonnetje. Met de bonnetjes kun je dan ’s namiddag vanaf 13.30 uur nieuw tweedehands speelgoed aankopen. Speelgoed dat geen nieuwe eigenaar krijgt, wordt weggeschonken aan een goed doel.”