Speelgoedinzameling van Beweging.Net werd opnieuw een groot succes

Van 12 september tot 25 november organiseerde Beweging.Net de achtste editie van de speelgoedinzameling. Net zoals bij de vorige edities werden er via heel wat scholen flyers verspreid om dit initiatief kenbaar te maken.

Daarnaast was er in elke deelgemeente en in Zwevegem-Knokke een inzamelpunt voorzien. De actie resulteerde opnieuw in een grote hoeveelheid herbruikbaar speelgoed. Meerdere verenigingen van binnen en buiten de gemeente kwamen dan zaterdagvoormiddag speelgoed ophalen voor hun doelgroep. “Op die manier krijgt heel wat speelgoed een tweede leven, wordt kansarmoede bestreden en worden er minder spullen weggegooid. Redenen genoeg om volgend jaar weer een dergelijk actie te organiseren dus.“, stelt Stijn Desmedt, voorzitter van Beweging.Net Zwevegem. (GJZ-foto GJZ)