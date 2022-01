Speeldorp De Jungle mag deuren eindelijk weer openen: “Dit komt geen dag te vroeg”

Vandaag, op vrijdag 28 januari, mag speeldorp De Jungle opnieuw de deur openen voor het grote publiek. Uitbaatsters Lesley Gordier en Bart Desoete beleefden heel moeilijke momenten, maar zijn nu heel opgelucht. “We verlangen ernaar om opnieuw blije kindjes te mogen verwelkomen en zijn vooral opgelucht dat mensen spontaan feestjes boeken.”

“Op 1 februari 2020 namen wij speeldorp De Jungle over”, vertelt Bart Desoete. “Ik ben vrachtwagenmecanicien van beroep en Lesley was toen tewerkgesteld in een kindercrèche. Wij hadden een gezamenlijke droom en dat was het openen van een binnenspeeltuin. Na wat wikken en wegen werd onze droom werkelijkheid.”

“Ik bleef verder werken en Lesley zette zich voltijds in voor De Jungle. In de weekends en vakanties kreeg Lesley hulp van mij, van onze dochter en van oma. Alles draaide op volle toeren tot corona kwam. Op 13 maart 2020 moesten wij verplicht sluiten. Een harde klap.”

“Financieel was dit moeilijk om dragen. Juist na de overname deden wij nog tal van grote investeringen en corona stopte niet met één ziektegolf. Als ik nu de balans opmaak, dan zijn wij in die twee jaar tijd slechts tien maanden open geweest.”

“Tijdens de eerste en tweede sluiting viel alles nog mee”, pikt Lesley in. “Er moesten wat opfrissingswerken gebeuren en ik hield mij daar mee bezig. Met de schilderborstel in mijn hand en mijn creatieve brein vulde ik mijn dagen. We investeerden ook in het buitenterras en voor de kinderen werd een reuzenklimhuis geïnstalleerd, aangevuld met een ruime zandbak.”

Financiële kater

“We wilden komende zomer nog meer speelmateriaal voor buiten aankopen, maar door de financiële coronakater kan dit niet. We konden ook van heel weinig steunmaatregelen genieten, terwijl onze vaste kosten gewoon doorliepen. Wij voelden ons echt in de steek gelaten door de overheid. Bovendien verliep de communicatie heel slecht.”

“Onlangs kreeg ik het emotioneel heel zwaar. Ik wilde mijn speeldorp openhouden en genieten van de spelende kinderen, maar dat mocht niet. Het gemis is enorm groot en ik ben emotioneel moe.”

Gelukkig kwam het besluit vanuit de overheid dat het speeldorp vanaf vandaag, vrijdag 28 januari, opnieuw open kan. “Dit komt geen dag te vroeg”, vervolgt Lesley. “Wij zijn er alvast klaar voor. De ontsmettingsproducten staan klaar, de mondmaskers liggen klaar, de tafels werden ruim van elkaar geplaatst zodat de afstandsregel waargemaakt kan worden en de volwassenen moeten hun CST bij de hand hebben.”

“We doen er alles aan om zo veilig mogelijk te werken en iedereen te laten vertoeven in een coronaveilige ruimte. We zijn twee winters verloren, nu focussen wij ons op de zomer. Deze heropening is een opluchting en het doet mij enorm veel deugd dat mensen spontaan contact opnemen om feestjes vast te leggen. Hopelijk komt er geen sluiting meer, want zowel financieel als emotioneel kan ik dat niet meer dragen.”

Info: www.dejungle.be.