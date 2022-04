Spectaculaire robotwedstrijden bij VIVES voor First Lego League

Vandaag gaat in de Hogeschool VIVES de regiofinale door van de vijftiende editie van de First Lego League. Dit is een jaarlijkse internationale LEGO-robotwedstrijd die plaatsvindt in 110 landen, met 469.000 deelnemers en 3.500 regionale finales.

In Vlaanderen zijn er finales in Kortrijk, Gent, Leuven en Hasselt. De regiofinale van Kortrijk vindt plaats bij VIVES Technology, waar de opleidingen in industriële wetenschappen en technologie zijn ondergebracht. Rik Hostyn, organisator van First Lego League en coördinator bij Techniekacademie, legt uit:

“Er nemen 27 teams deel van maximum tien jongeren. Daarvan zijn er negen teams van het basisonderwijs en 18 teams van het secundair onderwijs. Vier teams mogen uiteindelijk door naar de Belgische finale.”

Het jaarthema is ‘Cargo Connect’ en draait rond mobiliteit en vervoer. De deelnemers onderzoeken hoe de mobiliteit en het verplaatsen van containers beter kan verlopen. Zij staan in voor een innovatieproject, een robotontwerp en een robotprestatie. Tijdens de prestatie moet de legorobot 20 oefening uitvoeren, zoals iets nemen, verschuiven of draaien. De robot mag niet geholpen of aangeraakt worden. Een 20-koppige jury beoordeelt hun prestaties. Zo zijn er 5 juryleden aanwezig van het internationaal bedrijf Rockwell.

Tentoonstelling

“We doen dit ter promotie van techniek, een belangrijke sector want heel wat bedrijven snakken naar goede technici. Zelf ben ik ook LEGO-fan, het lijkt me een leuke manier om kinderen te motiveren. Met dergelijke competities maken we jongeren warm voor STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) en programmeren.”

Er loopt ook een LEGO-Technics tentoonstelling en een LEGO-wedstrijd met als prijs een LEGO-SPIKE-robot. Er zijn 16 bekers voor de ‘challenge award prestaties’, het ‘innovatieproject’ en het ‘robotontwerp’. De twee beste teams mogen dan naar de Benelux-finale op 21 mei in Rotterdam. (MD)