Special Olympics Team Vierklaver ontvangt grootste applaus tijdens huldiging Maldegemse sportlaureaten

Terwijl in het centrum van Maldegem de braderie een massa volk trok, werden zondagnamiddag in het in het gemeentehuis de sporters die het afgelopen jaar individueel of per ploeg een bijzondere prestatie leverden gehuldigd. “Wij investeren in de sportinfrastructuur, maar door jullie prestaties geven jullie onze gemeente ook buiten de gemeentegrenzen nog meer aanzien”, klonk het bij schepen van Sport Peter Van Hecke (N-VA).

Het grootste applaus ging tijdens de huldiging naar het Special Olympics Team van de Vierklaver. Het team dat bestond uit Stefanie Van Wijnsberge, Dylena Claeys, Christiophe Molinarolli, Thijs Vandesteene, Koen Boudonck, Adam Van Poucke, Yvan de Vussere en Patrick Boerman behaalde verschillende medailles tijdens de Special Olympics.

Voor alle gehuldigde sporters was er een attentie en voor de gelauwerde ploegen een fles champagne met het Maldegems embleem. (LV)