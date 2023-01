Speciaal jaar voor Krak van Moorslede Kathy Salomez

De lezers van de Krant van West-Vlaanderen kozen vorig jaar Kathy Salomez als Krak van de gemeente Moorslede. “In 2022 werd ik voor het eerst grootmoeder. Een heel speciaal moment.”

Kathy Salomez is al jarenlang een vaste waarde als medewerkster in het woon-zorgcentrum in Dadizele. Samen met haar collega’s zette ze zich voor honderd procent in tijdens een moeilijke coronaperiode. “Maar ook in 2022, het jaar na corona, was het nog niet gemakkelijk. Tijdens de coronacrisis voelden we ons op een of andere manier veilig in het wzc. Van griepjes of andere ongemakken was er geen sprake. De periode na corona zorgde voor een terugslag, maar ook nu hebben we er alles aan gedaan om de bewoners op een fijne manier op te vangen.”

Op privégebied werd 2022 een erg speciaal jaar voor Kathy. Na haar Krakoverwinning kreeg ze van heel veel mensen leuke reacties. “Ook in het woon-zorgcentrum werd ik nog eens in de bloemetjes gezet. Dat deed echt wel deugd. Daarnaast werd ik voor het eerst oma. Toch wel een heel speciaal moment.”

Ondertussen bleef Kathy, aangesloten bij atletiekvereniging Dapalo, ook volop sporten. “Hoewel ik er inmiddels 53 ben, probeer ik nog drie keer per week te trainen. Daarnaast volg ik de sportprestaties van mijn zoon Jasper Sabbe, die triatleet is, op de voet. Hij kende een heel erg goed 2022 met verschillende mooie overwinningen.”

Kathy hoopt in 2023 vooral gezond te blijven en te kunnen genieten van haar familie en van het sporten. “De Krakverkiezing volg ik alvast op de voet. Zelf heb ik ook een stem uitgebracht.”

