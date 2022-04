Spartastappers uit Ardooie verwelkomen vijfhonderdste lid

Ter gelegenheid van de Skobiaktocht heeft wandelclub de Spartastappers het vijfhonderdste lid ingeschreven. Het voltallig bestuur kon voor dit leuk moment Sibylle Vanhaverbeke uit Ardooie huldigen. Bij deze Skobiaktocht kon de club tien nieuwe leden verwelkomen.

De Skobiaktocht was de eerste eigen activiteit die zonder enige beperking kon georganiseerd worden en lokte meer dan 1.400 wandelaars uit alle hoeken van Vlaanderen. Ook wijnboer Christian Osterman was er bij voor het nieuwjaarstraktaat. Dit kon niet doorgaan op de Moezelwandeling omdat er toen nog een sleutel op de gemeentelijke zalen stond. “Maar we beloofden de drink en alle wandelaars genoten er van”, zegt voorzitter Walter Demuynck.

Koolskamp

De Spartastappers organiseren op zondag, 24 april opnieuw een wandelevenement in eigen gemeente. Deze keer doen ze deelgemeente Koolskamp aan met een uitwijking naar de bossen van Lichtervelde. Starten doe je in het Zonneke vanaf 6.30 uur en dit kan er tot 15 uur. PR-man Dany Vanhalewyn laat ons nog weten dat iedere deelnemer gratis pannenkoeken krijgt aangeboden. Ern zijn diverse afstanden.

De Ardooise wandelclub heeft de wind in de zeilen en staat momenteel op de derde plaats binnen de ranking van Vlaamse clubs. Dat hebben ze te danken aan hun eigen straffe werking met een bloeiend ledenaantal, maar ook aan hun deelname aan tal van wandelingen op verplaatsing. “Wij waren deze maand nog met twee volle bussen op de wandeltocht van Meise. Ze zien de Spartastappers graag komen en elke week gaat er wel ergens een delegatie op stap”, aldus voorzitter Walter Demuynck.

Het bestuur bestaat momenteel uit Dany Vanhalewyn, voorzitter Walter Demuynck, Filip Davat, secretaris Carine Galle en Ronny Casier.