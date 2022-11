Spartastappers hebben rooskleurige vooruitzichten

Wandelclub de Spartastappers is het jaar 2022 nog gestart in gedeeltelijke coronamodus. Geleidelijk aan ontplooiden ze de activiteiten. En nu staan ze nog voor drukke novemberdagen. We spraken met PR-man Dany Vanhalewijn.

“Ons wandelseizoen startte dit jaar met horten en stoten door de coronabeperkingen. De Moezelwandeling, waarbij we uitweken naar de Biekorf, kon toch nog rekenen op 1.952 deelnemers. Met 1.294 deelnemers sloten we het wandelseizoen af op 22 oktober, een recordopkomst voor deze Veldtochtwandeling. Ons ledenaantal groeide gestaag en in 2022 rondden we de kaap van 500 leden. Blijkbaar ontdekte men in coronatijd de wandelsport.”

“Met in totaal 8.446 wandelaars in onze eigen georganiseerde wandelingen konden we Ardooie op de kaart zetten. En dat is een nooit gezien aantal”, vult voorzitter Walter Demuynck aan.

In Vlaamse top 5

“Dit jaar staan we voor een nieuwe uitdaging. Wandelsport Vlaanderen deelde de aangesloten clubs in categorieën in, op basis van het ledental op 1 oktober 2021. Toen hadden we 482 leden waardoor we de grootste West-Vlaamse club waren en de nummer 13 op Vlaams niveau. Omdat nu ook het aantal wandeldagen, door de leden gepresteerd, meetellen in de ranking, klommen de Spartastappers op tot een vierde plaats in de regionale rangschikking. “Daardoor zijn we de Vlaamse top 5 binnengedoken en dat is een positie die we graag verdedigen. Dat kan alleen maar door de actieve deelname van onze leden aan talrijke wandelingen”, aldus Dany.

Op vrijdag 11 november wordt door de Spartastappers een wandeling georganiseerd waarbij de leden de kans krijgen het lidmaatschap voor 2023 te hernieuwen of om aan te sluiten. Je kunt terecht in de voormiddag in het Zonneke voor een wandeling van 5 of 9 kilometer en het regelen van het lidmaatschap in 2023. “Hopelijk een drukke voormiddag voor Carine, onze ijverige secretaris”, luidt het binnen het bestuur. Na de wandeling is er een hapje en een drankje en kijken ze vooruit naar het komende wandeljaar.

Clubfeest

De Spartastappers nodigen de meer dan 500 leden ten slotte uit op het clubfeest op zaterdag 19 november vanaf 18.30 uur in de Ark, Melkerijstraat. Na het aperitief en een woordje van de voorzitter is er een buffet. Daarna sluit dj Wilfried de avond af met een stevige danspartij. De wandelschoenen worden opzijgezet voor de dansschoenen.

(JM)