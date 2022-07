Sparta Dikkebus brengt een vrouwenploeg in competitie: “We willen ons vrouwtje staan”

Het Belgische vrouwenvoetbal zit dankzij de Red Flames in de lift en ook bij Sparta Dikkebus zijn ze op de kar gesprongen. Ze hebben namelijk een damesploeg ingeschreven die volgend seizoen in derde provinciale zal uitkomen.

Heel wat lokale ploegen hebben tegenwoordig een vrouwenploeg en ook Sparta Dikkebus zal komend seizoen een damesploeg de wei insturen. Nico Knockaert wordt de trainer van de groep. “Samen met nog twee andere jongens zal ik de trainingen leiden”, vertelt Nico Knockaert.

Nieuw avontuur

“Al een tiental jaar ben ik jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij Dikkebus. Ik besloot om de stap naar het damesvoetbal te zetten, omdat dat nog ontbrak hier in Dikkebus. We hebben een eerste ploeg, een reservenploeg en heel wat jeugdelftallen, maar een vrouwenploeg bleef achter. Ik kende enkele dames die het wel zagen zitten om een nieuw avontuur aan te gaan en ook Marie Boudt, die onze kleuren zal verdedigen, overtuigde heel wat vriendinnen en kennissen.”

“We hebben een zeer jonge ploeg die bijna geen ervaring heeft, want slechts enkele dames hebben ooit voetbal gespeeld. Voor de andere speelsters is alles nieuw. Ze zijn wel sportief, want veel dames lopen en spelen badminton. Natuurlijk hebben ze nog nooit een voetbalwedstrijd met inzet gespeeld, dus het wordt afwachten hoe dat zal verlopen.”

Pas vanaf volgend seizoen komt de damesploeg van Sparta Dikkebus in competitie, maar ze speelden wel al enkele oefenpartijtjes. “Sinds januari zijn we aan het trainen en we werkten eveneens al verschillende oefenwedstrijden af. Zowel tegen Middelkerke, tegen Staden als tegen BS Westhoek gingen we de boot in, maar dat is ook normaal. We wilden vooral kijken hoe ver we stonden en wat onze werkpunten nog zijn. We hebben veel bijgeleerd.”

Dikkebus zal niet snel speelsters te kort komen, want er zijn heel wat dames ingeschreven. “We hebben een veertigtal speelsters ter onze beschikking. Dat lijkt veel voor één ploeg, maar veel dames werken in de zorg en kunnen niet altijd komen. Ook onze studentes zullen niet iedere training/wedstrijd aanwezig zijn. Toch zullen we sporadisch heel wat dames moeten teleurstellen, maar dat weten ze ook. We hebben een enquête afgenomen en het merendeel wou één team en geen twee ploegen. We hebben geluisterd naar onze speelsters.”

Geen verwachtingen

In het eerste seizoen wil Knockaert vooral veel progressie boeken. “We hebben geen verwachtingen, maar ik zou toch graag een paar keer aan het langste eind trekken. Dat wordt moeilijk, maar dromen mag. We willen ons vrouwtje staan en geen mal figuur slaan”, besluit hij. (Imar Vandenabeele)