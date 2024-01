Sparren gerooid op natuurbegraafplaats

Als voorbereiding op de heraanleg van de natuurbegraafplaats achteraan op het Stiltepark De Warande werden vorige maandag de aanwezige sparren vakkundig verwijderd. Dat gebeurde door een gespecialiseerde tuinaannemer. De meeste sparren waren ziek en aangetast door de letterzetter, een donkerbruin schorskevertje dat in staat is om dat soort bomen uit te roeien.

“De afstervende sparren werden om veiligheidsredenen gerooid en zullen in stukken gerecupereerd worden als afbakening voor de wandelpaden”, zegt schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet. “Ze worden later dit jaar door heel wat nieuwe bomen en struiken vervangen. Het vriesweer was ideaal om de sparren te verwijderen zonder zware schade aan de bodemstructuur.”

Op het Stiltepark aan de Warandestraat bevinden er zich verschillende zones. De grootste is deze met de uniforme grafzerkjes, maar daarnaast heb je ook een zone met grafzerken naar eigen smaak en keuze, een strooiweide, een columbarium, een sterretjesweide en een natuurbegraafplaats. Die laatste, waar onder meer de sparren zich bevonden, zal straks heraangelegd worden. Ze vergt voor de begraafplaatsmedewerkers te veel onderhoud en voor de bezoekers is het niet altijd even duidelijk waar de wandelpaden zich bevinden en waar de graven. Het is de bedoeling dat bomen, struiken, grassen en bloemen de genoemde zone in de toekomst natuurlijker zullen doen aanvoelen dan nu het geval is.

Met bloemenweiden

“De natuurbegraafplaats zal voor in totaal 196 graven bestemd zijn”, aldus schepen Desmet. “Er komen vaste paden die intensief gemaaid zullen worden en vaste borders met bloemenweiden, struiken en bomen. We kiezen resoluut voor inheemse beplanting. De bloemenweiden zullen tweemaal per jaar gemaaid worden en in het voorjaar zullen bloembollen het geheel opfleuren.”

Op vraag van de familie van de overledene zal ervoor gekozen kunnen worden om ook bloemen op het graf aan te planten. (JS)