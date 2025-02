Spanning en ontroering tijdens uitreiking Sportprijzen 2024: “Sport vormt de hartslag van onze gemeenschap”

“Sport is de hartslag van onze gemeenschap. Elke investering is een stap richting een sterkere, toekomstgerichte sportomgeving”, zei schepen van Sport Jan Lievens toen hij de feestelijke uitreiking van de Sportprijzen in cc De Balluchon opende.

Sportschepen Jan Lievens blikte terug op de forse investeringen in de sportinfrastructuur en de voorbereidingen voor een nieuw financieel meerjarenplan. Hij legde uit dat alle Koekelaarse sportverenigingen werden geraadpleegd, zodat hun verzuchtingen gehoord worden en dat er prioriteit wordt gegeven aan de vernieuwing van de oudste faciliteiten. “Sport is de hartslag van onze gemeenschap. Elke investering is een stap richting een sterkere, toekomstgerichte sportomgeving”, zei hij.

Een rist mensen passeerde daarna de revue tijdens de uitreiking van de Sportprijzen, een avond die door de inzet van de medewerkers vlekkeloos verliep. Ook de uittredende voorzitter van de sportraad, Guido Wauters, werd niet vergeten. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet en mocht een geschenk in ontvangst nemen.

Running Up Cup

Presentator Ruben De Rynck introduceerde als gastvedette Serge Pauwels, een man die na 15 jaar als profwielrenner nu bondscoach is van ons nationale wielerteam. Elk jaar wordt er ook een sporttak in de kijker gezet, dit jaar was dat de dartssport. Vier clubs kwamen aan bod: DC De Mote, café ‘t Hoekje, De Pastasmieters en vzw Caring Family.

Verdienstelijke leden tijdens de uitreiking van de Sportprijzen. (foto Coghe) © GINO COGHE

Vervolgens werden de verdienstelijke leden gehuldigd: Ina Capelle (hondenvereniging), Kirsten Claeys (De Plummestampers), Bram Clybouw (Minivoetbal De Mote), Jan Dereeper (vzw Sportkampen en Apollo), Jeffrey Faict (VV Koekelare), Heidi Meulemeester (Temp Koekelare), Eveline Plaetevoet (Basket Red Sharks Koekelare), Tommy Plaetevoet (TC De Mote), Lena Plaisier (Okra Bovekerke), Mieke Staelens (Wandelclub Koekelare), Fauve Vanhoucke (Dansschool Arlequino). Hun inzet en betrokkenheid vormen een voorbeeld voor de hele sportgemeenschap.

Voor de Running Up Cup waren er drie genomineerden: Pavel Bal, Myrthe De Meyere en Milan Van Ghelewe. Myrthe, elf jaar, een tweedejaars pupil, bleek met indrukwekkende resultaten de winnaar. Tijdens vier provinciale kampioenschappen behaalde zij diverse podiumplaatsen, op de veldloop eindigde zij als derde, in het hoogspringen en verspringen stond zij vaak op de eerste plaats, en op het Belgisch kampioenschap in Nijvel wist zij een derde plaats bij het hoogspringen en een zesde plaats op de 1.000 meter te bemachtigen. In de 13 meerkampen waaraan zij deelnam, wist zij telkens de eerste plaats te behalen.

Stress

Dario Verhelst werd uitgeroepen tot G-Sporter. Actief bij de Koutershotters, een voetbalclub in Kortemark voor kinderen met een beperking, koestert hij de wens ooit samen met de spelers van Club Brugge het veld te betreden.

Delphine Steelandt, die zich al 20 jaar inzet om mensen in beweging te krijgen via cycling, Zumba, fatburning, step-aerobics en meer, werd uitgeroepen tot Sportvrouw 2024. Toen zij naar het podium trad, lachte zij verrast: “Ik had nooit verwacht deze eer te ontvangen.”

De titel van Sportman ging naar Ynse Cobbaert. Ynse was vroeger een wandelaar, maar tien jaar geleden ontmoette hij Franky Staelens die voorzitter is van De Plummestampers. In 2024 kwam het sportief hoogtepunt van Ynse op de 24-uren van Leke. Daar won hij voor de tweede keer het algemeen klassement met 566 gereden kilometer. Ynse was zichtbaar ontroerd: “Ik ben erg blij met deze trofee, ik heb wel wat stress om hier op dit podium te staan. Dit jaar ga ik mezelf verbeteren en ga ik voor 600 kilometer.”

De avond werd muzikaal begeleid door Blazzy Juice, een energieke West-Vlaamse rock-’n-rollband met invloeden van blues, country en jazz. Hun opzwepende muziek, met nummers van onder meer Jerry Lee Lewis, Chuck Berry en Ray Charles, zorgde voor een levendige sfeer.

Daarnaast gaven twee indrukwekkende optredens van kunstwielrijden door Wielerclub Arnold Standaert het publiek een adembenemende show met acrobatische fietsprestaties.