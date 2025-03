Spaghetti-avond voor het goede doel

Op zaterdag 29 maart 2025 houden ‘In de Moed’ en Xplo vzw in het VTI een spaghetti-avond ten voordele van Xplo vzw. Met de opbrengst organiseren ze een avonturenweekend voor 30 jongeren uit de bijzondere jeugdzorg.

Philippe Malysse en Jessica Bolle organiseren dit jaar opnieuw met hun feitelijke verenigingIn de Moed– voorheen Vanraes4Kids – een spaghetti-avond à volonté ten voordele van Xplo vzw, campus Roeselare om hun derde editie van Ardennen Poupehan te financieren.

“Philippe Malysse, voormalige zaakvoerder van Vanraes nv, gaf een bedrijfsfeest waarbij er geen geschenken werden overhandigd, maar vrijblijvend verzocht werd om een schenking te doen voor goede doelen”, vertelt Jessica. “Daardoor werd een eerste project mogelijk gemaakt en een ‘stalen verpleegster’ aangekocht voor de vzw Maria Ter Engelen in Klerken.”

Mooie projecten

Het was de start van mooie projecten ten voordele van bijzondere jeugdzorg en kansarmoede. De grootste projecten waren ‘Samen met Philippe naar Compostela’ in 2018 en ‘1.000 km Stappen voor een toekomst’ in 2022. Dit voornamelijk voor XPLO vzw (voormalige vzw Onze Kinderen) uit Roeselare. “Met de opbrengsten konden we als extraatje Ardennen Poupehan 2023 en 2024 organiseren, waarbij we met Vanraes4Kids instonden voor een vakantiewoning voor 30 jongeren en hun begeleiders. We konden hen een ongelooflijk avontuur bieden en inzetten op zowel individuele als groepsvorming.”

“Na twee succesvolle edities van Ardennen Poupehan organiseren we dus een spaghetti-avond, ten voordele van de derdeeditie. Vanaf 2025 gaan we verder onder de naam ‘In de Moed, Zinvol actief met en voor jongeren’”, besluit Jessica.

Volwassenen betalen 15 euro, 7- tot 12-jarigen 5 euro. Voor kinderen jonger dan 6 is het gratis. De deuren van VTI Roeselare in de Leenstraat 32 openen om 18 uur. Vooraf inschrijven én betalenvóór 16 maart via jess.bolle@outlook.com.