Spaghetti-avond voor beloftevolle Lars Van Loocke

In de Kring is er op zaterdag 26 februari is een spaghetti-avond ten voordele van mountainbiker en cyclocrosser Lars Van Loocke (16) uit Ledegem. Na een drukke wielerwinter richt hij nu ook zijn pijlen op het wegseizoen. “Ik wil graag nog wat aan snelheid winnen.”

Zijn sportcarrière begon bij voetbalclub Olympic Ledegem, maar inmiddels weet Lars Van Loocke maar al te goed dat zijn hart bij de wielersport ligt. “Ik maakte vroeger graag mountainbiketochtjes met mijn vader. Ik besloot om eens aan een wedstrijd deel te nemen en had onmiddellijk de smaak te pakken”, aldus de student bouw aan het VTI in Roeselare.

Lars doet nu al enkele jaren mee aan zowel mountainbike- als cyclocrosswedstrijden. Dit seizoen wist hij al enkele podiumplaatsen te behalen. “Ik reed toch een vijfentwintigtal wedstrijden, waaronder ook enkele mountainbikewedstrijden. Het mountainbiken vind ik het leukste. Veel hellingen in de bossen, fantastisch.”

Eerste keer op de weg

Deze winter staan er nog een viertal wedstrijden op het programma van Lars. Daarna richt hij zich op het wegseizoen. “Het is de eerste keer dat ik ook op de weg zal rijden. Het wordt serieus aanpassen. De snelheid ligt er veel hoger en in peloton rijden is ook niet zo gemakkelijk. Toch is het belangrijk dat ik die stap maak. Het zal me helpen om beter te worden in het veld en op de mountainbike. Dankzij de wegwedstrijden zal ik sneller worden.”

Ook in de buurlanden

De jonge Ledegemnaar doorkruiste de voorbije jaren het hele land om aan wedstrijden deel te nemen. Lars kwam ook al aan de start in Frankrijk, Nederland en in Luxemburg. Om Lars te steunen organiseren zijn ouders op zaterdag 26 februari in De Kring een spaghettiavond. Op het menu staat een aperitief, spaghetti à volonté en een dessert.

“Twee jaar geleden deden we al eens iets dergelijks. Vorig jaar werkten we met een afhaalformule”, aldus Lars. Voor hem staat de spaghetti-avond net op het goede moment op de kalender. “Het seizoen in het veld zit er dan net op.”

Kaarten voor de spaghetti-avond zijn verkrijgbaar via Lars. Volwassenen betalen 15 euro, voor kinderen legt men 10 euro op tafel.